Kaikkonen rääkis kolmapäeva hommikul uudisteagentuurile STT, et kohtumisel arutati aktuaalsete julgeolekupoliitiliste küsimuste üle Euroopas ja globaalsel tasandil. Lisaks rääkisid ministrid Läänemere piirkonnas olukorrast, vahendas Yle.

"Me analüüsisime praeguste olukorda ja tuleviku väljavaateid. Käisime läbi selle, kuidas igaüks seda olukorda ja edaspidist arengut näeb. Meil õnnestus nende küsimuste asjus hea arutelu tekitada," nentis Soome kaitseminister.

Lisaks kerkisid arutelus esile NATO-suhted, kriisiohjeoperatsioonid, olukord Afganistanis ja relvastuspiirangute lepped. Kaikkoneni hinnangul möödus kohtumine heas ja konstruktiivses meeleolus.

Tegemist ei olnud esimese korraga, kui Soome, Rootsi ja USA kaitseministrid sellisel kolmepoolsel viisil kohtuvad. 2018. aasta mais allkirjastati kolme riigi vahel ühiste kavatsuste lepe kaitsekoostöö vallas.

Kaikkoneni sõnul tunnistati kohtumisel, et kahepoolse koostööle lisaks on ka kolmepoolne koostöö põhjendatud ning sellega jätkatakse. Ta lisas, et näiteks kaitsekoostöös Rootsiga on uusi teateid oodata juba aastavahetusel.

Soome kaitseminister lisas, et sellel kohtumisel õhuväe uute hävituslennukite hange ei tõstatunud. Samas lisas minister, et ta kohtus Washingtoni visiidi ajal ka mitmete kõrgete ametnike ja kongressi liikmetega ning nendel kohtumisel Soome uutest hävituslennukitest mõnevõrra ka räägiti.