Soome hakkab järgmisel nädalal testima võimalikke uusi hävituslennukeid

HX Challenge testlennud algavad Pirkkalas järgmise nädala neljapäeval ehk 9. jaanuaril. Iga hanke raames pakutud lennukimudelit testitakse nädal aega, vahendas Savon Sanomat STT-d.

Esimesena saabuvad Soome kaks Briti õhuväe hävituslennukit Eurofighter Typhoon. Viimasena on aga veebruaris testimisel Boeingu F/A-18 Super Hornet.

Hanke eest vastutav õhuväe kolonel selgitas, et tegemist ei ole pika lendudesarjaga või kandidaatide võistlusega, vaid eelkõige esmase testiga, kus kontroolitakse, kas kõik toimib Soome õhuväele sobival viisil.

Soome on kandidaatide puhul soovinud, et testimisele toodaks vähemalt kaks lennukit, et saaks teha ka paarislende. Samuti on osal lennukitest ka kaheistmelised versioonid, mis tähendab, et Soome õhuväe piloot saab olla lennu ajal tagapingil. Esialgu pole oluline, et kohalik piloot lennukiga pikalt lennanud piloodi tegevusse oluliselt sekkuks ning tema rolliks on eelkõige kolleegi ja lennuki töö jälgimine.

Soome õhuväele on oma toodangut pakkunud viis lennukitootjat:

* Prantsuse lennukitootja Dassault Aviation, kes pakub Soomele Rafale-tüüpi hävituslennukit;

* Rootsi Saab, kes pakub hävituslennukit JAS 39 Gripen E;

* Londoni peakorteriga BAE Systems, kes pakub Briti, Saksa, Itaalia ja Hispaania koostöös välja arendatud hävituslennukit Eurofighter Typhoon;

* USA Boeing, kes pakub F/A-18 Super Hornetit;

* USA Lockheed Martin, kes pakub hävituslennukit F-35.

Otsus Soome järgmise hävituslennuki asjus on plaanis teha aastal 2021. Hetkel Soome õhujõudude käsutuses oleva 62 hävitaja F/A-18 Hornet kasutusaeg lõpeb hiljemalt 2030. aastal ja etapiti hakatakse neid kasutuselt maha võtma 2025. aastast.