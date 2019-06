Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles teisipäeval, et kui linnavalitsus peaks otsustama Reidi tee esialgse ehitusprojekti kasuks ning ehitama laiema tee, siis on ta nõus vabandama kodanikuühenduste ees, kellega sõlmiti leping vähemate sõiduradadega Reidi tee ehitamiseks.

Kõlvart on varem öelnud, et ta peab mõistlikumaks esialgset Reidi tee ehitusprojekti, mis nägi ette rohkem sõiduradu Kadrioru ja Russalka piirkonnas, sest nii välditaks ummikuid ning kahju keskkonnale oleks väiksem.

Teisipäevasel linnavalitsuse pressikonverentsil kinnitas Kõlvart, et linnavalitsus pole veel teinud otsust, kumba varianti eelistatakse, kuid märkis siiski, et laiem Reidi tee oleks kasulik. "Kui autod seisavad tundide kaupa, siis ei võida sellest ei inimesed ega keskkond," viitas ta Tallinna tehnikaülikooli teadlaste Dago Antovi ja Tiit Metsvahi tehtud uuringule, mille järgi ei täida muudetud, vähendatud sõiduradadega ehitusprojekt esialgset eesmärki tänavaruumis ummikuid vähendada, vaid tekitab neid juurde.

Kõlvart ütles, et ta kohtub järgmisel nädalal rühmitusega Merelinna Kaitseks, kellega Tallinna linn sõlmis mullu kokkuleppe vähemate sõiduradadega Reidi tee ehitamiseks.

"Püüan neile selgitada, milline on linna seisukoht," ütles Kõlvart, kelle sõnul peab linna otsus olema mõistlik, mitte emotsionaalne. "Peame vabandama, et teine (rühmitusega allkirjastatud - toim.) versioon ei olnud piisavalt läbimõeldud," lausus linnapea.

Kõlvarti sõnul on praegune olukord liikluses selline, et igal aastal lisandub Tallinnas umbes viis protsenti sõidukeid. Reidi tee peab aitama vähendada liikluskoormust kesklinnas ja seda eelkõige transiitliikluse osas.

Antov: vähemate sõiduradadega on ummiku oht 20-30 protsenti

Tallinna tehnikaülikooli professori Dago Antovi sõnul võrdlesid nad kahe teelõigu kahte erinevat varianti, mille tee projekteerija oli välja töötanud. Ühes lõigus oli välja pakutud nii 4+4 kui 3+3 sõiduradadega variant, teises, linnast väljuval suunal nii 3+3 kui 2+2 radadega variant. Vähemate radadega variandid tõstaksid Antovi hinnangul ummikute riski märkimisväärselt. "Kui me hindasime, kui suur oleks (ummikute) oht, siis laiema variandi puhul on olukord selline, et ummiku tõenäosus pole täiesti null, aga siiski väike. Laiema variandi puhul on tõenäosus 20 kuni 30 protsenti," selgitas ta. See tähendab, et kitsama tee puhul jääks laiemaga võrreldes kuni 30 protsenti rohkem autosid foori taha ning see tekitaks omakorda ummikuid ka teistel ristmikel.

Taavi Aas: mina seda rada juurde ei teeks

Endine Tallinna linnapea ja praegune majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas, kelle allkiri on kokkuleppel Merelinna Kaitsjatega, ütles saates "Otse uudistemajast", et kui tema oleks linnapeana jätkanud, poleks Reidi teele radasid lisatud.

Aasa sõnul suunatakse rasketransporti aina rohkem Tallinnast välja ja sellega arvestades ta kokkuleppe ka sõlmis. "Kui me sõlmisime kokkuleppe, siis me modelleerisime olukorrad, mis juhtub siis, kui seda rada pole ja tõepoolest, mudel näitas, et võib tekkida (ummikute) olukord. Kuivõrd tulevikus raskeliikluse osakaal väheneb, siis võtsin ma (allkirja andes) riski, et alguses võib-olla tõesti on probleeme, aga tulevikus enam probleeme ei ole," rääkis ta.

Aasa sõnul ei oleks sõiduradade lisamine lahendus, mida ei saa ümber pöörata. "See võimalus jääb ka alles, et kui raskeveokite arv (tulevikus) väheneb, saab raja üles võtta ja sinna haljastuse panna," ütles ta.