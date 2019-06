Johnsonile andis oma toetuse 114 konservatiivist parlamendisaadikut, praegune välisminister Jeremy Hunt sai 43 häält ning keskkonnaminister Michael Gove 37 häält, vahendas Reuters.

Kokku oli Konservatiivse Partei juhi ja ühtlasi tulevase peaministri kandidaate kümme.

Kolm kandidaati - Andrea Leadsom, Esther McVey ja Mark Harper - langesid konkurentsist, sest nad ei saanud minimaalselt nõutud 17 häält. Seega liiguvad seitse kandidaati edasi järgmisel nädalal toimuvasse vooru.

Kaks kõige populaarsemat kandidaati, kelle valivad välja 313 tooride seadusandjat, esitatakse partei umbes 160 000 liikmele, kes omakorda hääletavad juuni lõpus.

Boris Johnson, keda peeti algusest peale favoriidiks, ütles, et tal on hea meel esimese vooru võitmise pärast. Samas tõdes ta, et pikk tee on veel minna.

"Aitäh, mu sõbrad ja kolleegid Konservatiivsest ja Unionistide Parteist teie toetuse eest," kirjutas Johnson Twitteris.

"Mul on hea meel esimese hääletuse võitmise pärast, kuid meil on veel pikk tee minna," lisas ta.

