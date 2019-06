Konservatiivse Partei esimeheks ja seeläbi ka Briti peaministriks pürgiv Boris Johnson tunnistas, et London vajab leppeta Brexiti tagajärgede pehmendamiseks Euroopa Liidult koostööd.

Johnson on korduvalt rõhutanud, et Ühendkuningriik peab lahkuma EL-ist 31. oktoobri tähtajaks, isegi kui see tähendab lahkumist leppeta.

Kuid piiriületuse ja firmade töö segamise vältimine nõuab EL-ilt tuge.

"See ei sõltu ainult meist, see sõltub ka teisest poolest. Kõiges selles on loomulikult vastastikkuse ja koostöö element, väga tähtis element," ütles ta esmaspäeval avaldatud usutluses ringhäälingule BBC (täismahus).

"Ma kardan, et viis saada meie sõbrad ja partnerid mõistma, kui tõsiselt me seda asja võtame, tähendab loobumist allaandmismentaliteedist ja negatiivsusest ... ning kindlalt ja tõsiselt valmistumist leppeta tulemuseks."

Kui London ja Brüssel Brexiti lepet ratifitseeritud ei saa, siis saab Ühendkuningriigist automaatselt EL-i silmis nn kolmas riik ning nende kaubandussuhe hakkab käima Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite järgi.

Johnsonile on ette heidetud, et tal pole Ühendkuningriigi EL-ist välja viimiseks üksikasjalikku plaani.

Tema sõnul on peaminister Theresa May EL-ist lahkumise lepe surnud, sest parlament on selle kolm korda tagasi lükanud.

Siiski usub Johnson, et ta suudab sõlmida EL-iga enne tähtaja aegumist uue leppe, ning loodab, et EL annab Ühendkuningriigile "rakendamisaja".

Võidu korral lubas Johnson, et tema valitsus ei kehtesta kontrolli või nn kõva piiri EL-i liikme Iirimaa ja Briti koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaa vahele.

Surve Johnsonile suurenes veelgi skandaali pärast, mille keskmes on tema vaidlus tüdruksõbraga. Valju sõnasõja peale kutsusid naabrid paarile politsei ning juhtum jõudis lehtede esikülgedele.

"Mul on aastate jooksul tekkinud reegel..., et ma ei räägi oma perest ega lähedastest," ütles Johnson. Nende "asjadesse tirimine" oleks lihtsalt ebaaus, ütles ta BBC-le.