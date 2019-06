Johnson kogus 313 toorist seadusandja häälest 126, välja kukkus aga endine Brexiti minister ja käremeelne EL-ist lahkumise pooldaja Dominic Raab.

Välisminister Jeremy Hunti poolt hääletas 46 parlamendiliiget, keskkonnaminister Michael Gove'i pooolt 41, rahvusvahelise arengu minister Rory Stewarti poolt 37 ja siseminister Sajid Javidi poolt täpselt 33, mis oli künnis konkurentsis jätkamiseks.

Ametist lahkuva konservatiivide liidri Theresa May mantlipärijaks pürgiva kahe kandidaadi valimisel saavad osaleda kõik erakonna seadusandjad. Hiljem esitatakse kaks kandidaati hääletamiseks partei 160 000 liikmele.

Uus esimees saab ühtlasi automaatselt peaministriks.

Eelmisel nädalal korraldatud esimese valimisvooru võitis ülekaalukalt Johnson, keda toetas 114 parlamendiliiget, ning kes edestas lähimat vastaskandidaati enam kui kahekordselt.

Johnson on öelnud, et on avatud Suurbritannia EL-ist leppeta lahkumise võimalusele, kuid eelistab praegu 31. oktoobriks seatud tähtajaks kokkuleppele jõudmist.

Tema vastased hoiatavad, et leppeta Brexiti tooks kaasa majandusliku kaose.

Järgmine hääletusvoor peetakse kolmapäeval ja vajadusel korraldatakse veel kaks hääletust neljapäeval. Lõplik võitja peaks selguma 22. juuliga algaval nädalal.