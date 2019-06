Endine välisminister Johnson püsis debati ajal rahulik ning ühtegi ilmselget apsakat ei teinud. Debati eel toimunud juhisõelumise järjekordses voorus kogus ta rohkem parteikaaslastest parlamendisaadikute hääli kui tema lähimad kolm rivaali kokku.

Johnson hoidis esimesest, pühapäeval toimunud teledebatist eemale ning on seni oma suhtlust meediaga hoolikalt kureerinud. Arvatakse, et juhivõistlus on sisuliselt tema kaotada.

Teisipäevasel debatil üritas ta jätta endast muljet kui poliitikut, kes suudab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust edukalt välja viia ning seekaudu tagada brittidele Brexit, mida nad kolm aastat tagasi tahtsid.

"Peame välja astuma 31. oktoobril, sest pelgan, et vastasel juhul seisame poliitikas silmitsi usalduse katastroofilise kaotamisega," ütles Johnson tunniajases BBC küsimuste ja vastuste voorus valijatega.

"Arvan, et briti rahval on isu täiesti täis."

Samas ei tõstnud tema ega teised kandidaadid oma kätt, kui BBC küsis neilt, kas nad on nõus "tagama", et Brexit tuleb 31. oktoobril.

Kandidaatide arv väheneb kolmapäeval neljale, kui alamkoja 313 Konservatiivse Partei seadusandjat peavad oma kolmanda salajase hääletuse.

Teisipäeval üllatavalt rahulikult möödunud debatt ei muutnud kasvavat tunnet, et Johnson peab juhikohast ilmajäämiseks tegema tohutu vea.

Leht The Guardian pidas Johnsoni etteastet "kaineks ja mõistlikuks".

"Ta on jätkuvalt selge esinumber, jätkuvalt peaaegu kindlasti järgmine peaminister," kirjutas leht.

Johnson kogus teisipäeval 313 konservatiivide parlamendisaadiku häältest 126. Teine oli välisminister Jeremy Hunt 46, kolmas keskkonnaminister Michael Gove 41, neljas rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart 37 ning siseminister Sajid Javid 33 häälega. Konkurentsist langes välja endine Brexiti-minister Dominic Raab.

Johnsoni edumaad peetakse niivõrd suureks, et mõne Briti väljaande hinnangul võitlevad teised kandidaadid hea koha eest valitsuses.

Neljapäeval toimub veel kaks hääletusvooru ning siis jääb sõelale vaid kaks kandidaati, kelle seast valivad erakonnale liidri partei 160 000 liiget. See hääletus toimub juulis.