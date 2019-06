Johnson lubas viivitada Brexiti arve tasumisega kuni parema leppeni

Briti peaministri Theresa May tõenäoliseks mantlipärijaks peetav Boris Johnson ütles laupäeval, et keeldub maksmast riigi Brexiti arvet, kuni Euroopa Liit ei soostu paremate lahkumistingimustega.

Endine välisminister andis märku, et kavatseb kaotada praeguses lahutusleppes sisalduva vastuolulise sätte Iiri piiri osas.

"Meie sõbrad ja partnerid peavad mõistma, et raha hoitakse tagasi kuni ajani, mil meil on suurem selgus edasise tee osas," lausus ta Sunday Timesile.

"Hea leppe saamisel on raha suurepärane lahusti ja suurepärane määre," märkis Johnson esimeses leheusutluses oma kampaania ajal Briti järgmise peaministri toolile.

May astus reedel tagasi Konservatiivse Partei esimehe ametist, käivitades sellega ametlikult võitluse uue valitsusjuhi kohale, milles osalevad Johnson ja veel 10 parlamendiliiget. Ta jääb peaministriks, kuni uus liider on valitud.

Viimastel, 2017. aasta üldvalimistel enim hääli kogunud erakonna juht saab automaatselt ka peaministriks.

Võitja peaks selguma järgmise kuu lõpuks ning Londoni endine linnapea Johnson on kihlveokontorite soosik. Tema kampaania sai hoogu nädalavahetusel, kui mitu kabinetiministrit ühines tsentristlike tooridega, kuulutades, et on valmis Johnsonit toetama.

Johnson väitis laupäeval, et ainult tema suudab võita leiboristide vasakpoolset liidrit Jeremy Corbynit ja EL-i vastast populisti Nigel Farage'i, kelle uus Brexiti Partei noolib konservatiive, kes on pettunud oma partei toimetulekus Brexitiga.

"See on võimalik vaid Brexiti läbiviimise korral 31. oktoobril, nagu lubatud," lausus ta.

Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust on kaks korda edasi lükatud, sest Mayl ei ole õnnestunud Brüsseliga saavutatud lepet parlamendis läbi suruda.

Üheks peamiseks takistuseks on olnud nõndanimetatud Iiri kaitsemeede, millega üritatakse vältida piiritaristu naasmist Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa piirile, kui pooltel ei õnnestu Suurbritannia lahkumisele järgneva üleminekuperioodi vältel vabakaubanduslepet sõlmida.