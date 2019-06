Johnsoni kampaaniastrateegia, mille puhul on ta konkurentidega debateerimisest seni hoidunud, pälvis rivaalidelt ka telesaate ajal kriitikat, vahendasid BBC, Guardian ja Yle.

Channel 4 debatist võtsid osa välisminister Jeremy Hunt, keskkonnaminister Michael Gove, siseminister Sajid Javid, endine Brexiti-minister Dominic Raab ja rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart.

"Kui tema kampaaniameeskond ei lase teda debateerima viie üsna sõbralikult meelestatud kolleegiga, siis kuidas saaks ta hakkama Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga," küsis praegune välisminister Jeremy Hunt.

Teisipäevases debatis on Johnson samas lubanud juba osaleda.

Kõige teravam mõttevahetus tekkis seoses sellega, kas parlamendi volitusi tuleks kuidagi piirata, kui valitsus soovib muude variantide luhtumise korral suruda 31. oktoobriks läbi leppeta Brexiti toimumise. Viiest kandidaadist neli oli sellise sammu vastu.

Endine Brexiti-minister Dominic Raab sai teistelt osalejatelt hoopis noomida avalduse eest, et ta ei välista võimalust peatada parlamendi tegevus, kui viimane hakkab takistama leppeta Brexitit oktoobri lõpus.

"Sa ei teosta demokraatiat demokraatiat hüljates. Me ei ole valimas diktaatorit, vaid peaministrit," sõnas siseminister Sajid Javid.

Lisaks Brexitile vaieldi ka sotsiaal- ja haridussüsteemi puudutavatel teemadel. Brexiti puhul tunnistasid kõik osalejad, et Euroopa Liidust lahkumine ilma mingi leppeta oleks ebasoovitav areng.

BBC nendib, et lisaks Johnsoni puudumisele varjutas debatti ka see, et ükski kandidaat ei andnud selgeid vastuseid kõige olulisematele küsimustele. Ehk kuidas saab järgmine peaminister Euroopa Liiduga hakata lahkumisleppe üle uuesti läbi rääkima? Kuidas jõuda sellega ühele poole ajapikenduse lõpuks ehk 31. oktoobriks? Kuidas saaks Ühendkuningriik lahkuda Euroopa Liidust leppeta, kui parlamendiliikmed sellest keelduvad?

Johnson võitis esimese hääletusvooru parlamendiliikmete hulgas ülekaalukalt. Võistlema on jäänud seega kuus kandidaati ning Johnsonit peetakse kindlaks favoriidiks.

Alanud nädala hääletusvoorudes, kus hääleõigus on vaid parlamendiliikmetest konservatiividel, kahaneb kandidaate arv veelgi kuni vastastikku jääb vaid kaks kandidaati. Nende kahe kandidaadi vahel otsuse langetamiseks on hääleõigus juba kõikidel erakonna liikmetel ning hääletus toimub posti teel.

Väga suure tõenäosusega saab uuest erakonna juhist ka Ühendkuningriigi järgmine peaminister, kellel on parlamendis vaja lisaks erakonnakaaslastele ka Põhja-Iirimaa unionistidest saadikute toetust.