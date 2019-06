Rumeenia endise valitsusjuhi võit oma vastaskandidaadi, hollandlanna Sophie in 't Veldi üle ei olnud mäekõrgune - Ciolos kogus 65 ja In 't Veld 41 poolthäält, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Ciolos juhib Rumeenia peamist opositsiooniparteid PLUS, In 't Veld on aga Hollandi erakonna Democraten 66 pikaaegne liider.

Pärast mais toimunud eurovalimisi on muutunud ka fraktsiooni nimi. Kui varem olid Euroopa tsentristlikud liberaalid kogunenud fraktsiooni nimega Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest (ALDE), siis nüüd pärast Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga seotud saadikute liitumist kannab fraktsioon nime Renew Europe (Ametlikku eestikeelset nime fraktsioonil veel ei ole, sõna "renew" tähendab "uuendama" - Toim.).

106 saadikuga fraktsioon on Euroopa Parlamendis suuruselt kolmas paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) ja sotsiaaldemokraatide järel. Eestist kuuluvad fraktsiooni nii Reformi- kui ka Keskerakond.

49-aastane Ciolos on esimene rumeenlane, kes Euroopa Parlamendis fraktsiooni juhib.

Ciolos oli Rumeenia peaminister aastatel 2015-2017, aastatel 2010-2014 oli ta aga Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik.