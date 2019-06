Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsiooni Eestist valitud saadikud jäävad üllatuslikult saadikurühma uueks juhiks valitud rumeenlase Dacian Ciolose suhtes äraootavaks, kuid möönavad, et ta on väga erinev fraktsiooni senisest esimehest Guy Verhofstadtist.

"Ta peab oma potentsiaali juhina alles tõestama hakkama. Üks on pikalt parlamendis töötanud, teine selles rollis uus inimene," kommenteeris Reformierakonna liige Urmas Paet Ciolose võitu hollandlanna Sophie in 't Veldi üle, kes on alates 2004. aastast järjestikku neli korda Euroopa Parlamendi liikmeks valitud.

"Ainus, mida ma tema kohta tean, on see, et teda on nimetatud häbelikuks poliitikuks, mis on ühe fraktsioonijuhi kohta üsna imelik iseloomustus," ütles Keskerakonna liige Yana Toom. "Tal on küll valitsusjuhi ja Euroopa Komisjoni liikme kogemus, aga küsimus on, kuidas ta suudab gruppi koos hoida. Kas tal seda kogemust on, ei tea," lisas Toom.

"Ciolos võitis uure häälteenemusega, see tähendab, suuremate riikide nagu Prantsusmaa, Hispaania, Rumeenia, Saksamaa esindajad toetasid teda. Tundub, et see hääletus läks organiseeritult," märkis Reformierakonna esindaja Andrus Ansip. Ta hoidus Ciolose suhtes oma hinnangut andmast, kuid märkis, et Rumeenia on Euroopa Liidus enamasti orienteeritud Prantsusmaale ning teinud sellega koostööd. Teatavasti on Ciolos õppinud ja lühemat aega ka töötanud Prantsusmaal.

"Igal juhul on olukord fraktsioonis uus, tegemist on täiesti uue dünaamikaga ning selles tuleb hakata koostööd üles ehitama," tõdes Paet, viidates mitmele uuele parteile liberaalide fraktsioonis.

Senine Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsioon kasvas mai lõpus peetud Europa Parlamendi valimiste järel poole võrra, saades senise 69 koha asemel 108 mandaati, seda suuresti tänu Prantuse presidendi Emmanuel Macroni erakonna La Republique en Marche ja kahe Rumeenia partei ühinemisele grupiga. Macroni partei tõi fraktsiooni 21 saadikut, Rumeenia parteide USR ja PLUS mõlemad kaheksa saadikut. Ciolos on PLUS-i liige.

Toom hindas kolmapäeval peetud hääletust ülevõtmisena ning märkis, et saadikurühma juhtkonnas ei ole enam praktiliselt üldse ALDE vanu liidreid. Tema sõnul hääletas lõviosa vanadest ALDE fraktsiooni liikmetest 't Veldi poolt, uued olid valdavalt Ciolose toetajad.

Ciolost võib pidada varukandidaadiks pärast seda, kui prantslaste soosik, Prantsusmaa kunagine eurominister Nathalie Loiseau loobus eelmisel nädalal kandideerimast, kuna solvas oma sõnavõtuga teisi saadikuid. Kolmandana kandideeris fraktsioonijuhi valimistel rootslane Fredrick Federley.

Ükski kolmest Eesti saadikust ei soovinud öelda, kelle poolt tema valimistel hääletas, viidates hääletuse salajasusele.

Verhofstadti suured kingad

Toom ja Ansip tunnustasid ALDE kauaaegse juhti, Belgia endist peaministrit Guy Verhofstadti.

"Kui Verhofstadt võttis plenaaristungil sõna, siis võis iga ALDE liige uhke olla, sest rääkis parim fraktsioonijuht," ütles Toom.

"Verhofstadti kingadesse on raske astuda, ta oli Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu parim kõnemees," lisas Ansip. "See ei ole üllatus, et keegi temast kehvem kõnemees on, selliseid oli eelmises koosseisus tervelt 750," lisas ta vastuseks viitele Ciolose tagasihoidlike oraatorivõimete kohta.

Verhofstadt seekord fraktsiooni juhiks ei kandideerinud, väidetavalt esitab saadikurühm ta Euroopa Parlamendi esimehe kandidaadiks.

Igatsevad fraktsiooni nimes viidet liberaalsusele

Kommenteerides fraktsiooni uut nime, mis võeti prantslastest saadikute survel, et kaoks viide liberaalsusele, mis on Prantsusmaa valijate seas majanduspoliitilistel põhjustel negatiivse alltooniga, tunnistasid Toom ja Ansip, et oleks eelistanud ALDE nime juurde jäämist.

"Renew Europe on ju ajutine nimi, see ei saa ju kaua kesta. Kas te kujutate ette, et fraktsioonil oleks ka 20 aasta pärast sama nimi?" küsis Toom.

"Paljudel liikmetele ei meeldi, et enam ei ole fraktsiooni nimes viidet liberaalsetele väärtustele," märkis ka Ansip, kuid kinnitas, et see ei tekita pingeid ega tüli. Tema sõnul ei leia fraktsiooni nimi väga palju kasutamist ning enamasti kasutatakse lühendeid. "Kui eeldada, et Renew Europe'i asemel hakatakse kasutama lühendit RE, siis see kõlab ju nagu Reformierakond," naljatas Ansip.

Küsimusele tema võimalikust lahkumisest Renew Europe fraktsioonist, mis eelmisel nädalal jutuks tuli, vastas Toom, et ei kiirusta otsusega. "Sõltub ka sellest, kuidas Ciolos suudab fraktsiooni ühte liita ja tööle panna. Võtame päev korraga. Ega iga kord kui valimistulemused ei meeldi, ei saa lahkuda. Kas peaksin riigist siis emigreeruma, kui valimiste võitja ei meeldi?" rääkis Toom.

Euroopa Parlamendi liberaalid valisid kolmapäeval Ciolose fraktsiooni juhiks 65 häälega, 't Veld 41 sai poolthäält.

Renew Europe on 108 saadikuga fraktsioon on Euroopa Parlamendis suuruselt kolmas paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) ja sotsiaaldemokraatide järel. Eestist kuuluvad fraktsiooni nii Reformi- kui ka Keskerakond.

Fraktsioonil ei ole veel ametlikku eestikeelset nime, sõna "renew" tähendab inglise keeles "uuendama".