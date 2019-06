Malaisia peaminister hakkas ootamatult MH17 asjus Venemaad õigustama

Hollandi juhitav rahvusvaheline kriminaaljuurdluse uurimisrühm selgitas kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et seoses Malaisia reisilennuki allatulistamisega viis aastat tagasi Donbassi piirkonnas kahtlustatakse kolme Venemaa ja üht Ukraina kodanikku, vahendasid Reuters ja BBC.

JIT teatas eelmise aasta mais juurdluse tulemusi tutvustades, et on leidnud kindlaid tõendeid selle kohta, et 2014. aasta juulis tulistati Donetski oblastis Malaisia reisilennuk alla Venemaa relvajõudude üksusele kuuluva raketisüsteemiga. Hollandi võimude kinnitusel on nad teinud kindlaks nii üksuse kui ka raketi, mida kasutati. Sellega seoses teatasid Hollandi ja Austraalia valitsus juba eelmisel, et peavad juhtunu eest vastutavaks Venemaad kui riiki.

Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud Malaysia Airlinesi lend MH17 tulistati Donetski oblastis alla 2014. aasta 17. juulil. Kõik Boeing 777-200ER pardal olnud 298 inimest hukkusid. Nende seas oli kõige rohkem Hollandi kodanikke - 196 inimest. Seetõttu juhib ka rahvusvahelisi uurimisrühmi Holland.

Ka Malaisia on sarnaselt Ukrainale, Austraaliale ja Belgiale uurimisrühma liikmeks ning kolmapäevasest pressikonverentsist võttis osa ka Malaisia peaprokurör Mohamad Hanafiah bin Zakaria, kelle sõnul toetuvad uurimisrühma järeldused põhjalikule juurdlusele ja juriidilisele analüüsile. Samuti toetas uurimisrühma järeldusi Malaisia välisministeerium.

Seda üllatavam oligi, kui 93-aastane peaminister Mahathir Mohamad nõudis valitsuse pressikonverentsil Venemaa süü kohta tõendeid, sest "kõik väited olevat seni vaid kuulujutt".

"Juba algusest peale sai sellest poliitiline teema, mille kaudu Venemaad süüdistada," teatas eelmisel aastal ehk aastaid pärast MH17 katastroofi peaministriks saanud Mahathir Mohamad ja lisas, et tema arvates ei ole Venemaa juhtunuga seotud.

Pressikonverentsil küsiti peaministrilt ka seda, kas tema avaldus võib olla seotud palmiõli ekspordiga. Valitsusjuht vastas küsimusele eitavalt.

Palmiõli eksport on Malaisia majanduse nurgakiviks, kuid käesoleva aasta alguses soovitas Euroopa Komisjon asuda loobuma palmiõli kasutamisest biokütusena ning 2030. aastaks tuleks sellest üldse loobuda. Brüsseli otsuse põhjuseks on hinnang, et palmiõli tootmine mõjub maailma metsavarudele liiga laastavalt.

Viimasel ajal on hakanud Malaisiast laekuma teateid, mille kohaselt on Venemaa esindajad teinud ettepanekuid, mis puudutavad Malaisia palmiõli importi Venemaale, millele Moskva omalt poolt vastab soodsa sõjatehnikaga.

Brüsselisse Euroopa Ülemkogule saabunud Hollandi peaminister Mark Rutte kritiseeris Malaisia kolleegi sõnu ning kinnitas, et välisministeeriumi ametnikud juba uurivad Kuala Lumpuri kolleegidelt sealse peaministri väljaütlemiste kohta selgitusi.