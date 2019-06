Uurimisrühm (JIT) informeeris uutest andmetest kõigepealt hukkunute lähedasi ning kell 14 Eesti aja järgi algas Hollandis pressikonverents, kus anti ülevaade juurdluse viimastest arengutest, vahendasid BBC ja Raadio Vaba Euroopa.

Hollandi peaprokurör Fred Westerbeke selgitas pressikonverentsil, et neli isikut, kellel mõrvasüüdistus MH17 juhtumi raames esitatakse, on Venemaa kodanikud Sergei Dubinski, Igor Girkin ja Oleg Pulatov ning Ukraina kodanik Leonid Hartšenko.

Kohtuprotsess algab järgmise aasta 9. märtsil, kuid Hollandi peaprokurör tunnistas, et tõenäosus, et keegi neljast isikust ka reaalselt Hollandis kohtu ette astub, on väike.

"Täna saadame välja rahvusvahelised vahistamisorderid esimestele kahtlusalustele, kellele me süüdistused esitame," ütles Hollandi politseiülem Wilbert Paulissen pressikonverentsil. Ta lisas, et neli kahtlusalust lisatakse ka rahvusvaheliselt tagaotsitavate inimeste nimekirja.

Hollandi prokurör Fred Westerbeke ütles, et need neli on "isikud, kes võetakse vastutusele surmava relva, BUK Telari toomise eest Ida-Ukrainasse".

Venemaa kodanik Dubinski on Venemaa sõjaväeluure GRU (endine) ohvitser, kes oli omal ajal nn Donetski Rahvavabariigi (DNR) luurejuht.

Igor Girkin ehk Strelkov on Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) endine ohvitser, kes tegutses pikka aega Donbassis Kremli-meelsete väepealikuna ning oli ka DNR-i kaitseministriks. Girkin/Strelkov oli sõja algusperioodil ka Donbassi Kremli-meelsete jõudude üheks peamiseks "näoks" meedias.

Oleg Pulatov on Venemaa relvajõudude (endine) ohvitser. Leonid Hartšenko on olnud üks DNR-i sõjaväeluure komandöridest.

Muuhulgas märgiti pressikonverentsil, et Ukraina kodanikust kahtlustatav Hartšenko võib viibida endiselt Ukraina territooriumil, mis on Kremli-meelsete kontrolli all.

Teisipäeval kinnitas Ukraina asevälisminister Olena Zerkal, et uurimisrühmal on kavas nimetada nimesid ja esitada konkreetseid süüdistusi, mida hakkab edaspidi menetlema Schipholi kriminaalkohus. Ukraina ministri sõnul öeldakse välja nelja kahtlustava nimed, kusjuures nende hulgas on ka kõrgeid Venemaa sõjaväelasi.

Hollandi prokuratuur on juba varem selgitanud, et juurdluse järgmiseks sammuks on personaalsete kahtlustuste esitamine ja kohtumenetlus.

JIT teatas eelmise aasta mais juurdluse tulemusi (inglise keeles ja vene keeles - Toim.) tutvustades, et on leidnud kindlaid tõendeid selle kohta, et 2014. aasta juulis tulistati Donetski oblastis Malaisia reisilennuk alla Venemaa relvajõudude üksusele kuuluva raketisüsteemiga. Hollandi võimude kinnitusel on nad teinud kindlaks nii üksuse kui ka raketi, mida kasutati. Sellega seoses teatasid Hollandi ja Austraalia valitsus, et peavad juhtunu eest vastutavaks Venemaad kui riiki.

Hollandi võimuesindajad märkisid, et neil on nüüd kohtuprotsessiks sobivaid kindlaid tõendeid, et juhtumiga seotud raketisüsteem oli pärit Venemaal Kurski lähedal paiknevast 53. õhutõrjeraketibrigaadist. Juurdlus jätkub nüüd konkreetselt tulistamisega seotud isikute tuvastamise ja nende vastu tõendite kogumisega.

"Kõik sõidukid, mis raketissüsteemi transportisid, kuulusid Vene relvajõududele," rõhutas juurdlusrühma juhtiv Wilbert Paulissen Hollandi politseist.

Venemaa jätkab samal ajal oma süü ja seotuse eitamist ning Kremli-meelne meedia on välja pakkunud aastate jooksul erinevaid ja sageli vastandlikke teooriaid.

Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud Malaysia Airlinesi lend MH17 tulistati Donetski oblastis alla 2014. aasta 17. juulil. Kõik Boeing 777-200ER pardal olnud 298 inimest hukkusid. Nende seas oli kõige rohkem Hollandi kodanikke - 196 inimest. Seetõttu juhib ka rahvusvahelisi uurimisrühmi Holland.

Paljud eksperdid on varem pidanud kõige tõenäolisemaks versiooniks seda, et Buk-raketisüsteemi omanud üksus pidas reisilennukit Ukraina valitsusvägede sõjalennukiks.

Hukkunute lähedased: Holland esitab MH17 huku asjus mõrvasüüdistuse neljale inimesele

Hollandi prokuratuur esitab Malaysia Airlinesi lennu MH17 allakukkumisega seoses mõrvasüüdistuse neljale inimesele ning esimene istung nende üle peetakse järgmise aasta alguses, teatasid tragöödias hukkunute sugulased kolmapäeval enne ametlikku pressikonverentsi.

"9. märtsil 2020 alustatakse kohtuasja nelja inimese vastu mõrva eest," ütles ajakirjanikele Silene Fredriksz, kelle poeg ja minia 2014. aastal toimunud lennukatastroofis hukkusid.

"Mul on hea meel, et kohtuprotsess viimaks algab ning nimed on avalikustatud. See on alguseks hea. Mina olen rahul."

Fredrikszilt küsiti, kas ta süüdistab juhtunus kedagi konkreetset.

"Härra Putin," vastas Fredriksz viitega Venemaa presidendile Vladimir Putinile. "Seepärast, et tema tegi selle võimalikuks. Tema tekitas selle olukorra. Ta on põhivastutaja."

Bellingcat avaldas samuti uue aruande

Lisaks JIT-ile avaldas uue aruande ka uurimisrühm Bellingcat, mis on varem MH17 juhtumit põhjalikult käsitlenud.

Bellingcat avaldas 12 inimese andmed, kes nende kinnitust mööda on seotud Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamisega Ukraina kohal 2014. aastal.

Bellingcat täpsustas, et jõudis nende järeldusteni Ukraina julgeolekuteenistuse ja Hollandi juhitava ühise uurimisrühma avalikustatud pealkuulamissalvestiste uurimise tulemusel.

Muu seas kinnitab Bellingcat ettekandes, et Boeingu allatulistamisega on seotud isehakanud Donetski rahvavabariigi endine kaitseminister Igor Strelkov (Girkin), sest enamik separatiste, kes olid seotud reisi MH17 allatulistamisega, olid tema alluvad. Seepärast "pidi ta olema teadlik Buk-i toomisest Venemaalt", kinnitas rühm.

Bellingcati andmeil on ühe tegelase nimi Valeri Stelmah. Enne raketi tulistamist andis just tema märku lennuki lähenemisest.

Bellingcat nimetab lennuki hävitamisega seotutena ka tolleaegset Donetski rahvavabariigi luurepeavalitsuse juhti Sergei "Sünge" Dubinskit ja tema alluvat Oleg Pulatovit (kutsungid "Gürsa" ja "Kaliif").

Esimene palus väidetavalt Venemaalt Buki seadet. Hiljem, pärast MH17 allatulistamist, oli aga seotud selle Venemaale tagasiviimisega. Pulatov tegeles Bellingcat arvates seadme valvamisega Snižne juures sel ajal, kui sealt rakett välja lasti.

Veel ühe osalisena nimetatakse Leonid Kartšenkot, kes mängis tähtsat osa Buki kohaletoimetamisel.

Peskov keeldus tegemast MH17 kohta hüpoteetilisi avaldusi

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus kolmapäeval kommenteerimast teateid Hollandi meedias, milles nimetati Malaisia lennufirma Malaysia Airlines lennu MH17 allakukkumisega seotud isikud.

Peskovilt küsiti, kas Venemaa kaalub Hollandis avaldatud väiteid ning võtab seal mainitud venelased vastutusele.

"Ma ei usu, et on võimalik teha mingeid hüpoteetilisi avaldusi vastavate (ametlike) raportite puudumisel. Seni pole olnud mingeid raporteid, seega pole midagi arutada," vastas ta.

"Venemaal pole olnud mingit võimalust osaleda (uurimises), kuigi ta näitas üles initsiatiivi selle kohutava tragöödia uurimises osalemiseks esimesest päevast alates. Seega meie suhtumine sellesse juurdlusse on hästi teada."

Strelkov eitab Malaisia reisilennuki allatulistamist

Ukraina venemeelne separatist, keda rahvusvahelised uurijad nimetasid kolmapäeval ühena peakahtlusalustest seosest Malaysia Airlinesi lennuki lend MH17 allatulistamisega 2014. aasta juulis Ida-Ukrainas, eitab separatistide osalust 298 inimese elu nõudnud rünnakus.

"Ma võin ainult öelda, et mässajad ei tulistanud seda Boeingut alla," ütles Igor Strelkov, keda tuntakse ka Igor Girkinina, Vene uudisteagentuurile Interfax.

Ukraina soovitab Venemaal MH17 allatulistamise eest vastutuse võtta

Kiiev soovitas kolmapäeval Venemaal võtta vastutus Malaysia Airlinesi lennuki lend MH17 allatulistamise eest 2014. aasta juulis Ida-Ukrainas, millega seoses rahvusvahelised uurijad on esitanud süüdistuse neljale inimesele.

"Me kutsume Venemaa Föderatsiooni tunnistama vastutust (Kremli-meelsete separatistide) relvastamise eest," ütles Ukraina välisministeerium avalduses.

Ministeerium ärgitab Moksvat uurimisega koostööd tegema.