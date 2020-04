Hollandi juhitud rahvusvaheline uurimisrühm JIT, mis teatas mullu novembris, et laiendab kriminaaluurimist, et teha kindlaks ka Vene sõjalises ja võimuhierarhias kõrgel asetsevate isikute roll 298 inimese hukkumisega seotud tragöödias, avaldas Ida-Ukraina separatistide peetud 23 telefonikõne salvestused. Nende analüüsimise põhjal väidab Bellingcat, et reisilennuki allatulistamise üheks süüdlaseks saab pidada Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) koosseisu kuuluva piirivalve operatiivosakonna juhti, kindralpolkovnik Andrei Burlakat. Burlaka on Venemaa piirivalveteenistuse juhi Vladimir Kulišovi esimene asetäitja, see aga omakorda FSB direktori Aleksandr Bortnikovi esimene asetäitja. Burlaka, keda separatistide juhtide peetud telefonikõnedes nimetati Vladimir Ivanovitšiks, oli samal ametikohal ka 17. juulil 2014, kui Malaysian Airlinesi lennuk Vene relvajõududelt pärit raketikompleksiga Buk Ida-Ukraina separatistide poolt Donetski oblastis alla tulistati.

BREAKING: Bellingcat has identified a high-ranking figure whose identity was searched for by the Joint Investigation Team in connection with the downing of MH17 as Colonel General Andrey Burlaka, Operations Director of FSB's Border Service https://t.co/AQN2j7h3Yq — Bellingcat (@bellingcat) April 28, 2020

"Toetudes telefonikõnedele, võib selgelt öelda, et Vladimir Ivanovitšil oli keskne roll juhtimisahelas näiliselt kohalike võitlejate ja Venemaa valitsuse vahel," kirjutas Bellingcat oma põhjalikus uurimisraportis. "Kreml alustas 2014. aasta juuni lõpus Ida-Ukrainas Venemaa toetusel sõdivate rühmituste konsolideerimist ja muutis ratsionaalsemaks relvastuse tarnimise sinna. Kui seni olid nii FSB kui ka GRU (Vene sõjaväeluure - toim.) koordineerinud Donbassis endale alluvaid grupeeringuid ja varustanud neid relvadega - mis mõnikord viis ka rühmituste omavaheliste konfliktideni - siis juuli alguses tsentraliseeriti see protsess ja anti FSB juhtimise alla. Vladimir Ivanovitš (Burlaka) oli selgelt see FSB ametiisik, kellele relvastuse üle piiri liigutamise koordineerimine jäi," öeldakse raportis.

"Arvestades tema nii olulist rolli, on võimatu, et suur komplekt sõjalist varustust - raketilaskeseadeldis Buk koos seda saatvate veokitega - oleks saanud 17. juuli varahommikul üle piiri liikuda ilma Vladimir Ivanovitši loata. Seega pidi Vladimir Ivanovitšil olema kriitiline roll käsuahelas Buki ülesseadmises Ukrainasse ning seega ka MH17 kuritegelikus allatulistamises," leiab Bellingcat.

Malaysia Airlinesi lend 17 (MH17) oli rahvusvaheline tsiviillend Amsterdamist Kuala Lumpurisse. 17. juulil 2014 tulistati Malaysia Airlinesi reisilennuk Boeing 777-200ER alla Ukrainas Donetski oblastis. Hukkus 298 inimest, neist 15 meeskonnaliiget. Malaysia Airlinesi reisilennuk tulistati alla separatistide kontrolli all olevalt territooriumilt Pervomaiski asula lähedal Venemaalt toodud raketikompleksi Buk raketiga 9M38.