"USA tervitab neljale isikule süüdistuse esitamist rolli eest Malaisia reisilennuki allatulistamises 2014. aasta 17. juulil. Me kutsume Venemaad tagama, et kõik süüdistuse saanud isikud, kes praegu Venemaal viibivad, tuuakse õigusemõistmise ette," lausus Pompeo avalduses.

Malaysia Airlinesi lennukit Boeing 777 tabas 2014. aasta 17. juulil teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse Ida-Ukraina kohal Venemaal toodetud rakett Buk. Kõik 298 pardalolijat said surma.

Kolmapäeval teatati, et Hollandi prokuratuur esitab Malaysia Airlinesi lennu MH17 allakukkumisega seoses mõrvasüüdistuse neljale inimesele - venelased Igor Girkin (Strelkov), Sergei Dubinski, Oleg Pulatov ja ukrainlane Leonid Hartšenko -, kes kuulutatakse ka rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja kelle suhtes väljastatakse rahvusvahelised vahistamismäärused.

Prokuröride sõnul kannavad need isikud vastutust surmava relva, õhutõrjeraketi BUK, toomise eest Ida-Ukrainasse enne lennuki allatulistamist. Nelja mehe üle hakatakse kohut mõistma 2020. aasta märtsis Hollandis, kuid suure tõenäosusega tagaselja.

Pompeo nimetas neljale isikule süüdistuse esitamist "tähtsaks teetähiseks" ja avaldas kindlust Hollandi õigussüsteemi professionaalsuse ja võime üle süüdlaste üle ausal ja õiglasel viisil õigust mõista.

"Me tuletame meelde ÜRO Julgeolekunõukogu nõudmist kõigi vastutust kandvate isikute vastutusele võtmiseks ja kõigi riikide täielikust koostööst aruandekohustuslikkuse jõustamiseks," lausus USA välisminister.

Pompeo sõnul kuulusid kõik süüdistuse saanud isikud Venemaa juhitud jõududesse Ida-Ukrainas.

Uurijate meeskonna esindaja ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et see on kohtu välja selgitada, mida need neli isikut kavatsesid teha ja mida nad tegelikult tegid.

Uurijad ei nõua Ukrainalt ja Venemaalt kahtlusaluste väljaandmist, kuna mõlema riigi põhiseadus seda keelab.