USA eriprokurör Mueller nõustus kongressi ees tunnistusi andma

Mueller vastab küsimustele 17. juulil.

"Robert Mueller on nõustunud kongressi ees tunnistama," kinnitas luurekomitee esimees demokraat Adam Schiff sotsiaalvõrgustikus Twitter.

"Venemaa ründas meie demokraatiat aidates Trumpi võita. Trump võttis abi vastu ja kasutas seda ära. Nagu Mueller on öelnud, siis peaks see olema iga ameeriklase mure. Ja nüüd saab iga ameeriklane seda kuulda otse Muellerilt endalt," lisas Schiff.

Tegemist on avaliku kuulamisega ja laialdane meediakajastus on juba ette tagatud.

Mueller tõi esile häirivalt suure arvu kontakte Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel enne 2016. aasta presidendivalimisi. Trumpi otseselt siiski milleski ei süüdistatud.

USA president Donald Trump on süüdistanud demokraate, et need olid pettunud eriprokurör Robert Muelleri uurimise tulemustes ja tahavad seda nüüd korrata.

"Pärast seda, kui raisatud on 40 miljonit USA maksumaksjate raha, läbi töötatud 1,4 miljonit lehekülge dokumente ja küsitletud pea 500 inimest. Ja siis selgus, et see ei vasta demokraatide soovidele. Nüüd tahavad nad seda korrata. Seda ikka teha ei tohi, see on juba halb meie riigile," kirjutas Trump möödunud kuul sotsiaalmeedias.