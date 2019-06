Stoltenberg: Pärsia lahe piirkonnas tuleb pinged maha saada

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, et Pärsia lahe piirkonnas on praegu kõige tähtsam pingeid vähendada.

NATO kaitseministrite kohtumisel arutatakse kaitsekulutuste ja NATO Afganistani missiooni saatuse üle ning tuumarelvade kontrolli leppe üle, mida Venemaa rikub, vahendas "Aktuaalne kaamera"..

Teemade hulgas on USA-Iraani viimaste aegade pinged ja julgeolekuolukord Pärsia lahe piirkonnas.

"Kõiki liikmesriike paneb muretsema Iraani destabiliseeriv roll piirkonnas, tema toetus terroristlikele gruppidele, tema tuumaprogramm ja kõik liikmesriigid nõustuvad, et Iraan ei tohiks endale tuumarelva ehitada," lausus Stoltenberg. "Ja ma arvan, et USA selge sõnum, et ollakse valmis Iraaniga läbirääkimisteks maha istuma, et üritada pingeid vähendada, on äärmiselt tähtis."