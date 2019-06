Euroala inflatsioon püsis ka juunis 1,2 protsendil

Jättes kõrvale volatiilsed energia- ja toiduhinnad, oli baasinflatsiooniks 1,1 protsenti, võrreldes maikuu 0,8 protsendiga, selgus Eurostati kiirhinnangust.

Kõige kiiremini kasvasid juunis energia- ja toidu, alkoholi ja tubaka ja teenuste hinnad, mis kallinesid kõik aastaga 1,6 protsenti. Mitte-energia tööstuskaupade hind kerkis aga 0,2 protsenti.

Euroopa Keskpanga (ECB) rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on kahe protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. 1,2 protsendi tase näitab, et keskpangal tuleb ilmselt uuesti rahapoliitikat lõdvendama asuda.