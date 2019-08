Leetritesse nakatumine on kogu Euroopas plahvatuslikult kasvanud, hoiatab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Organisatsiooni teatel on leetrid taas esinema hakanud Kreekas, Tšehhi Vabariigis ja Albaanias ja võimalikuks peetakse koguni leetriepideemia puhkemist Euroopas.