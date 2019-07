Maailma kaubandusorganisatsioon "kasutab vananenud dihhotoomiat arenenud ja arengumaade vahel, mis on lubanud mõnedel WTO liikmetel saada ebaõiglasi eeliseid", teatas Trump avalduses, milles Ühendriigid teevad etteheiteid mitmele riigile, kuid mis keskendub peamiselt Hiinale.

Ilma "oluliste edusammudeta" WTO reeglite reformimises 90 päeva jooksul, ei kohtle Washington arengumaana enam ühtegi WTO liiget, "kes kuulutab ennast kohatult arengumaaks ja püüab sobimatult ära kasutada WTO reeglites ja läbirääkimistes sisalduvat paindlikkust", seisis avalduses.

WTO reeglid annavad arengumaadele rohkem aega oma majanduste avamiseks, rohkem võimalusi oma siseriiklike tööstusharude kaitsmiseks ja ekspordi subsideerimiseks ning protseduurilisi eeliseid WTO vaidlustes.

"WTO on katki, kui maailma kõige rikkamad riigid väidavad end olevat arengumaad, et minna mööda WTO reeglitest ja saada erikohtlemist. Sellel on lõpp. Täna andsin USA kaubandusvolinikule juhise rakendada meetmeid, et riigid lõpetaksid süsteemi tüssamise USA arvelt," kirjutas Trump Twitteris.

End arengumaaks pidav Hiina on maailma suuruselt teine majandus ja maailma suurim eksportöör. Hiina liitus WTO-ga 2001. aastal ja sai 15 aastat hiljem, 2016. aastal ametlikult turumajanduse staatuse.

Trumpi avalduses märgitakse, et maailma kümnest rikkamast riigist seitse väidavad end olevat arengumaad ja sama teevad ka G20-sse kuuluvad Mehhiko, Lõuna-Korea ja Türgi.

WTO-s arengumaa staatust kandvate riikide hulgas on ka sellised rikkad riigid nagu Singapur, Brunei, Kuveit ja Araabia Ühendemiraadid.

Esialgu on ebaselge, kuidas võimalik otsus mitte tunnustada hulka riike WTO-s arengumaana võiks USA poliitikat muuta, kuid tõenäoliselt suurendab see uute tariifide kehtestamise võimalust Hiinale ja teistele riikidele.

Trumpi valitsus on pikka aega kurtnud, et WTO reeglid on Ühendriikide suhtes ebaõiglased ning on blokeerinud uute kohtunike nimetamise organisatsiooni vaidluste lahendamise kogusse (DSB), millele viidatakse sageli kui maailmakaubanduse ülemkohtule.

USA kaubandusläbirääkijad on süüdistanud DSB apellatsioonikohtunikke muuhulgas oma volituste ületamises. Kui aasta lõpuks uusi kohtunikke ametisse ei nimetata, kaotab DSB mõnede kohtunike kohustusliku pensionilemineku tõttu juhtumite menetlemiseks vajaliku kvoorumi ja on sunnitud oma töö peatama.