Itaalia kohtunik ütles teisipäeval, et päästelaeva Sea-Watch 3 kapten Carola Rackete, kes kolme päeva eest keelust hoolimata oma alusega Lampedusal randus, on vaba.

Sakslanna Rackete peeti kinni pärast seda, kui ta oma 40 migranti vedanud laevaga rammis laupäeval politseikaatrit, mis püüdis tema teed tõkestada. Sellega lõppes ka kaks nädalat kestnud vastasseis merel.

Kohtuniku otsuse kohaselt ei ole Itaalia julgeolekumäärus päästeoperatsioonide puhul kohaldatav.

Itaalia siseminister Matteo Salvini reageeris kohtu otsusele Twitteris raevukalt.

"Ta naaseb koju Saksamaale, kus nad ei oleks nii sallivad itaallase suhtes, kes seadnuks Saksa politsei ohtu," märkis ta.

"Itaalia on ajanud oma pea püsti -- me kaitseme uhkusega oma riiki ja erineme teistest väikestest Euroopa liidritest, kes arvavad endiselt, et võivad meid kohelda oma kolooniana," lisas Salvini.

31-aastane Rackete kaitses oma teguviisi, öeldes, et oli kohustatud ära hoidma inimlikku tragöödiat ja tooma kaldale üle kahe nädala merel olnud migrandid.

"See ei olnud vägivallaakt, vaid üksnes allumatus," ütles Rackete pühapäeval Itaalia päevalehes Corriere della Sera avaldatud usutluses.

Racketet süüdistati illegaalse rände soodustamises ja teda takistada püüdnud politseialusest jõuga möödumises. Viimane tegu olnuks süüdimõistmise korral karistatav kuni kümneaastase vabaduskaotusega.

Juhtum tekitas diplomaatilise tüli Rooma ja Berliini vahel olukorras, kus Euroopa Liidus ei suudeta jätkuvalt rändepoliitikat koordineerida.

Saksa välisminister Heiko Maas kutsus esmaspäeval Racketet õigusriigi põhimõtetest lähtudes vabastama.

Salvini vastas Maasile, et too peaks pigem ärgitama oma kaasmaalasi mitte Itaalia seadusi rikkuma.

Migrantidel lubati Lampedusal maale tulla, et toimetada nad vastuvõtukeskustesse, kus nad omakorda viiakse edasi kas Prantsusmaale, Saksamaale, Soome, Luksemburgi või Portugali.