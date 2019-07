"Minu isiklik veendumus on, et ma ei kiirustaks sellele jaatavalt vastama. Ma arvan, et oluline on, et Euroopa Liidu piirid peaksid ja kindlasti sellesse oleme eelkõige valmis panustama," ütles Reinsalu esmaspäeval ERR-i raadiouudistele.

Malta peaminister Joseph Muscat ütles pühapäeval, et tema riik paigutab teistesse Euroopa Liidu riikidesse ümber 65 migranti päästelaevalt Alan Kurdi, mis algselt pidi suunduma Itaaliasse Lampedusa saarele, kuid hiljem suundus Maltale.

"Ei, kindlasti Eestil ei ole siin kohustust neid isikuid Eesti territooriumile toimetada ja paigutada," rõhutas Reinsalu usutluses Mall Mälbergile, lisades, et Eesti valitsus ei ole Maltalt ametlikku palvet ka saanud.

"Kui aasta tagasi oli Itaalia rannikul sarnases olukorras laeva küsimus - ka siis Eesti valitsuse poole pöörduti, valitsus arutas seda toona, väljendas oma valmisolekut migratsioonikriisi lahendamisse panustada justnimelt selles piirkonnas. Teatavasti me oleme ka Euroopa Liidu piirimissioonil osalised, oleme sinna saatnud Eesti esindajaid. Aga me ütlesime, et me nendel asjaoludel ei pea võimalikuks Eesti territooriumile isikute paigutamist," meenutas Reinsalu, kes eelmises Jüri Ratase valitsuses oli justiitsminister.

Välisminister rõhutas vajadust pidada kinni Euroopa Liidu rändepoliitika aluseks olevast Dublini põhimõttest, mille kohaselt vastutab immigrantide eest riik, mille territooriumile nad esimesena sisenesid.

"Tõsisasi on - mida ma pani tähele ka eile Itaalia ja Malta välisministri avalduses, kus nad ühiselt kutsusid üles Euroopa Liitu justnimelt mehhanismi looma, mis neid isikuid ümber jaotaks - niisuguste kohustuslike mehhanismide osas teatavasti Eesti koos mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega seda tüüpi initsitiivi sõber ei ole," märkis Reinsalu.

Päästelaev Alan Kurdi kuulub Saksa vabaühendusele Sea-eye.

Esmaspäeval teatas Saksamaa, et võtab Maltalt vastu kuni 40 migranti.