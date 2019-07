Simsoni ja Junckeri neljapäevane kohtumine peaks tooma suurema selguse

"Ma arvan, et see kohtumine, mis on plaanitud kahe inimese kohtumiseks, on vajalik selleks, et mina saaksin teada, millist rolli näeb Komisjoni president minul enda Komisjonis," ütles Simson kolmapäeval ERR-ile. "Omalt poolt saan ma kinnitada, et millist iganes rolli ta näeb, olen ma valmis seda täitma pühendunult, nii nagu ma ka seni olen kõiki oma tööülesandeid täitnud," lisas ta.

Eesti valitsus saatis esmaspäeval Euroopa Komisjonile ametliku kirja, milles esitas Simsoni Eesti kandidaadiks Euroopa Parlamenti valitud Andrus Ansipist vabaks jäänud voliniku kohale. Juncker oli varasemalt palunud Euroopa Liidu Nõukogult otsust, et riigid ei hakkaks oma ametiaega lõpetavasse Komisjoni mõneks kuuks uusi volinikke nimetama, kuid riigid lükkasid selle ettepaneku esmaspäeval tagasi.

Uue voliniku ametisse nimetamise protseduur näeb ette tema kohtumist Komisjoni presidendiga, kes peab veenduma kandidaadi kompetentsuses ja sõltumatuses ning tema pühendumuses Euroopa Liidule. Seejärel määrab Komisjoni president kandidaatide tegevusvaldkonnad ja saadab nad heakskiitmiseks Euroopa Parlamenti. Kuna Euroopa Parlamendi viimane istungijärk enne septembrit toimub järgmisel nädalal, on oluline, et Simson ja Rumeenia volinikukandidaat Ioan Mircea Pașcu jõuaksid kiiresti parlamenti kuulamisele.

Simson ütles ERR-ile, et see, kas tema kandidatuur liigub kiiresti edasi, sõltub neljapäevasest kohtumisest Junckeriga.

Simson: Junckeri kriitika ei puuduta mind

Kommenteerides Junckeri seisukohta, kes on leidnud, et riigid, kelle volinikud lahkuvad Komisjoni koosseisust mõni kuu enne selle tööaja lõppu, ei peaks uusi esindajaid nimetama, leidis Simson, et see ei puuduta teda, kuna valitsus nimetas ta ka Euroopa Komisjoni uue koosseisu liikmekandidaadiks.

"President Juncker on ise ka täpsustanud, et tema kriitika on võimalikele volinikele, kes tulevad vaid paariks kuuks ja intervjuus Politicole on ta öelnud, et see ei ole Eesti kaasus. Eesti valitsus on mind nimetanud eelkõige just järgmise Komisjoni koosseisu ja ma lihtsalt olen valmis oma tööd varem alustama," ütles Simson.

Rääkides oma võimalikust tööst Komisjoni selles koosseisus, viitas Simson võimalusele osaleda tulevikuplaanide koostamises. "Selge on see, et täna ametis olev Komisjon pigem uusi algatusi enam ei tee. Küll on aga sellel Komisjonil mitmeid teemasid, mis ei leia lõppu selle Komisjoni tööaja lõpuga, vaid lähevad edasi. Ja ma arvan, et Eesti jaoks ongi oluline, et meie volinik on kolledžis laua taga sel hetkel, kui arutatakse pikema perspektiivi ja nägemuse üle. Seda, kas president Juncker otsest portfelli selleks lühikeses perioodiks välja töötama hakkab, saan ma teada homme," rääkis ta.

Küsimusele, kas ta on alustanud kohtumisi oma kabineti koostamiseks, ütles Simson, et ei saa seda enne teha, kui ei tea oma töövaldkonda. "Ei, ei ole. Enne, kui ei ole teada vastutusvaldkonda, ei saa ma ju värvata endale ka vastava ala spetsialiste," ütles ta.

Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni ametiaeg lõppeb 31. oktoobril.

Euroopa Liidu riikide liidrid valisid Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu juhikandidaadiks praeguse Saksamaa kaitseministri Ursula von der Leyeni, kelle kandidatuuri üle hääletab Euroopa Parlament järgmisel nädalal.