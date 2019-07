Simsoni sõnul kiitis Juncker heaks tema esitamise Euroopa Parlamendile

"Leppisime kokku järgnevad tegevused - ehk et volinikuks ei saa ma enne, kui nii on otsustanud ka Euroopa Parlamendi plenaaristungil tehtud hääletus. Ja sellest tulenevalt ongi mul järgmisel nädalal ees kohtumised ja kuulamised Euroopa Parlamendis," ütles Simson neljapäeval pärast kohtumist Junckeriga ERR-ile. "Kui need lähevad korda, siis on mul võimalik osaleda Euroopa Komisjoni istungil juba 24. juulil," lisas ta usutluses Mall Mälbergile.

Samas ei öelnud Simson, mis valdkonna eest Juncker ta vastutama määras. "Töövaldkondi ja portfelle järgmistele volinikele hakkab määrama järgmine Komisjoni president, kelleks tõenäoliselt järgmisel nädalal kinnitab Euroopa Parlament Ursula von der Leyeni. Junckeri poolt juhitavas Euroopa Komisjonis ei ole enam väga palju uusi algatusi oodata ja seetõttu minu ülesandeks jääb osaleda aruteludel, mida peetakse üldpoliitiliselt," rääkis Simson vastuseks küsimusele, mis ala Juncker talle määras.

Samas on senise praktika kohaselt volinikukandidaadi kinnitamine Euroopa Parlamendis toimunud selliselt, et teda kuulab alaline komisjon, mis tegeleb volinikukandidaadi töövaldkonnaga ning annab oma hinnangu, mille põhjal hääletab parlamendi täiskogu. Kui Simsonil ei ole kindlat töövaldkonda, ei ole ka teada, milline europarlamendi alaline komisjon teda kuulama hakkab.

Samuti ei saa Simson ilma kindla valdkonnata hakata moodustama oma kabinetti. Ta vastas kolmapäeval ERR-i küsimusele, kas ta on alustanud kohtumisi oma kabineti koostamiseks, et ei saa seda enne teha, kui ei tea oma töövaldkonda. "Ei, ei ole. Enne, kui ei ole teada vastutusvaldkonda, ei saa ma ju värvata endale ka vastava ala spetsialiste," ütles ta.

Eesti valitsus saatis esmaspäeval Euroopa Komisjonile ametliku kirja, milles esitas Simsoni Eesti kandidaadiks Euroopa Parlamenti valitud Andrus Ansipist vabaks jäänud voliniku kohale. Juncker oli varasemalt palunud Euroopa Liidu Nõukogult otsust, et riigid ei hakkaks oma ametiaega lõpetavasse Komisjoni mõneks kuuks uusi volinikke nimetama, kuid riigid lükkasid selle ettepaneku esmaspäeval tagasi.

Simsoni kinnitusel ütles Juncker neljapäeval, et tal ei ole probleeme nende volinikukandidaatidega, kes ei tule Euroopa Komisjoni ainult paariks kuuks, vaid on oma riigi poolt saadetud ka järgmisesse kooosseisu nagu tema. "Ja sellest tulenevalt soovis ta mulle jõudu," lisas Simson.

Kommenteerides Euroopa Komisjoni uue juhikandidaadid von der Leyeni seisukohta, et ta ootab riikidelt omajuhitud Komisjoni liikmekandidaatideks kahe kandidaadi - nii mehe kui naise - esitamist, leidis Simson, et see on sihitud naiste osakaalu suurendamisele ning seetõttu Estit ei puuduta.

"Nii, et ma eeldan, et oma kohtumisel Ursula von der Leyeniga ta kas siis ütleb, et ma olen pädev kandidaat või ütleb, et ei ole ja siis saab Eesti riik esitada järgmise kandidaadi. Aga see plaan, et oleks valikut mehe ja naise vahel, tuli eelkõige sellest, et muidu on valikut ainult tugevate meeskandidaatide vahel," rääkis Eesti kandidaat.

Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni ametiaeg lõppeb 31. oktoobril.