Juncker peab pärast Euroopa Liidu Nõukogu esmaspäevast otsust toetada Euroopa Parlamenti asunud Andrus Ansipist ning rumeenlasest Corina Creţust vabaks jäänud kohtadele uute volinike nimetamist nüüd kandidaatidega kohtuma, et hinnata nende üldist ametisse sobivust, enne kui nad europarlamendi ette kuulamistele läheksid. Kuid arvestades, et Euroopa Parlamendi viimane plenaaristung enne septembrini kestvat suvepuhkust on juba järgmisel nädalal, võib juhtuda, et Juncker ei leia enne seda võimalust Simsoni ja Rumeenia valitsuse esitatud Ioan Mircea Pașcuga kohtumiseks, kirjutab väljanne Politico teisipäeval.

Euroopa Parlamendis peaks uute volinikukandidaatide kuulamine toimuma töökavade kohaselt juba esmaspäeval, kuid selleks peaks Juncker nendega kohtuma veel selle nädala keskel ning teatama parlamendile, millised valdkonnad ta uutele volinikele annaks. Juncker on aga kuni kolmapäevani Kiievis, kus toimub Euroopa Liidu ja Ukraina tippkohtumine. Kolmapäeval toimub Brüsselis ka Euroopa Komisjoni iganädalane istung ning neljapäeval on Junckeril kavas kohtumine Austria Kärnteni liidumaa juhi Peter Kaiseriga, kirjutas Politico. "Ja kes sooviks, et Komisjoni president kiirustaks tähtsa otsusega määrata ametisse inimesed, keda president ei soovi ega enda hinnangul ka ei vaja," tõdes Politico.

Teatavasti on Juncker öelnud, et tema hinnangul ei peaks liikmesriigid - ehkki neil on formaalselt selleks õigus - nimetama ametisse volinike nende asemele, kes suunduvad Euroopa Parlamenti, kuna neljaks kuuks ei ole neile piisavalt tööd ning see tooks kaasa kuni miljonieurose lisakulu EL-i eelarvele. Juncker esitas selle kohta liikmesriikide valitsusi esindavale EL-i Nõukogule ka vastava ettepaneku, mille aga liikmesriigid esmaspäeval tagasi lükkasid.

"Eesti on seisukohal, et kõikidel liikmesriikidel peab olema Euroopa Komisjonis võrdne esindatus. Valitsus ja riigikogu on kiitnud heaks Kadri Simsoni esitamise kandidaadiks nii järgmisesse Euroopa Komisjoni kui ka Andrus Ansipi Euroopa Parlamenti asumise järel tühjaks jäävale ametikohale praeguse Komisjoni koosseisus," ütles valitsuse pressiesindaja Mariann Sudakov juuni lõpus ERR-ile.

Kui Simsoni ja Pașcu kohtumist Junckeriga sel nädalal ei toimu, lükkub nende kinnitamine Euroopa Parlamendis suvepuhkuse järgsesse aega. Euroopa Parlamendi esimene plenaaristung, kus vahevolinikud võidakse kinnitada, algab 16. septembril.

See aga teeb liikmesriikidele veelgi keerulisemaks seletada, miks on vaja järelejäänud mõneks nädalaks oma asendusvolinikke esitada.

Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni ametiaeg lõppeb 31. oktoobril.