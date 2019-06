Jeremy Hunt hoiatas mitte valima konservatiivide juhiks populisti

Erakonnakaaslastele esinenud Hunt kinnitas, et tema kogemused ettevõtjana tulevad kasuks, arvestades, et Brexiti jaoks on vaja oskusi pidada läbirääkimisi ning just seda oskab ettevõtja väga hästi.

Ühtlasi esitas Jeremy Hunt väljakutse teisele juhikandidaadile Boris Johnsonile osaleda otseülekandes teledebatis enne, kui konservatiivide liikmed liidrivalimistel hääletavad.

"Kui esitame vale inimese peaministriks, siis ei tule usaldust, läbirääkimist ega kokkulepet. Kui parlament toetab üldvalimisi, ei tule ka Brexitit. Sest üks asi, mida Corbyn ei suuda ellu viia, on viia meid EL-ist välja. Valige õige inimene, ja olukord muutub kardinaalselt, sest läbirääkijad oskavad ette võtta halvad valikud ja muuta need headeks valikuteks," rääkis Hunt.