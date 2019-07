Suursaadik Antsu: Ukraina parlamendivalimistel võistlevad kolm peamist ideed

Antsu rääkis ERR-ile, et Ukraina parlamendivalimiste põhiline vaidluskoht on see, kuidas suhtuda Ukraina arengutesse viimase viie aasta jooksul.

"On täiesti uued jõud, kõige olulisemana Volodõmõr Zelenski Rahva Teenri partei, kes leiavad, et on palju asju valesti tehtud ja et kõike tuleks teha teistmoodi: võidelda rohkem korruptsiooniga ja anda ettevõtetele rohkem vabadust, samuti proovida lõpetada sõda Venemaaga," selgitas Antsu.

"Siis on need, kes esindavad viimast viit aastat, eeskätt Petro Porošenko Euroopa Solidaarsuse partei, ideelises mõttes, vaatamata sellele, et nad on uued jõud. Ka Ukraina suurima rokkstaari Svjatoslav Vakartšu partei Hääl," lisas suursaadik.

"Ja kolmanda grupina on venemeelsed jõud, kes esindavad üldse sellist viie aasta tagust aega ja tahaks kella n-ö tagasi keerata," lisas ta.

Praeguse valimissüsteemi kohaselt valitakse pooled 450 saadikust parteinimekirjade põhjal ja pooled ühemandaadilistes valimisringkondades. Okupeeritud Krimmis ning Donetski ja Luganski oblastite teatud piirkondades valimisi ei toimu.

Ülemraadasse pääsemiseks peavad erakonnad koguma vähemalt viis protsenti valijate häältest. Ametlikud valimistulemused avaldatakse hiljemalt 10. augustil.

Korralised parlamendivalimised pidanuks toimuma oktoobris, kuid vastne president Volodõmõr Zelenski teatas mais ametisse astudes, et saadab parlamendi laiali.

Suure tõenäosusega võidab valimised ja moodustab uue valitsuskoalitsiooni põhja president Zelenski erakond Rahva Teener. Valimiseelsed arvamusküsitlused näitavadki suurimat toetust Zelenski erakonnale, kuid pole selge, kas see toob neile ka 424-kohalises parlamendis enamuse.

Zelenski lubab lõpetada parlamendiliikme saadikupuutumatuse

President Zelenski ütles parlamendivalimistel häält andes, et ülemraada uue koosseisu üks esimesi ülesandeid peaks olema saadikutele puutumatust tagava seaduse tühistamine.

"Viimaks ometi peame saadikupuutumatuse tühistama," ütles mais ametisse astunud Zelenski, kes võitis valimised tänu üldisele rahulolematusele riigis vohava korruptsiooniga.

Ka Eestis elavad ukrainlased saavad valida

Eestis elavad ukrainlased saavad sarnaselt enda kodumaal elavate rahvuskaaslastega pühapäeval parlamenti valida.

Valimas on võimalik käia Ukraina saatkonna hoones ja seda kuni kella 20-ni. Hääleõiguslikke Ukraina kodanikke elab Eestis umbes 4000.