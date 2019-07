Tankeri hõivamine on "murettekitav märk, et Iraan võib olla valinud ebaseadusliku ja destabiliseeriva käitumise ohtliku kursi," ütles Hunt laupäeval. "Meie reaktsioon tuleb läbimõeldud, kuid jõuline," kirjutas Hunt Twitteris, lisades, et Suurbritannia "tagab meie laevade ohutuse".

Briti välisministeerium kutsus tankeri kinnipidamise pärast välja Iraani saadiku.

Iraani revolutsioonikaart pidas reedel Hormuzi väinas kinni Briti lipu all sõitnud Rootsile kuuluva naftatankeri koos 23 meeskonnaliikmega. Teherani väitel peeti alus kinni pärast kokkupõrget kalalaevaga.

Briti parlamendisaadik: sõjaline löök Iraanile ei oleks arukas

Sõjaline löök Iraani pool kinni peetud naftatankeri vabastamiseks ei oleks hea valik, ütles laupäeval Briti alamkoja väliskomisjoni esimees Tom Tugendhat.

Tema sõnul oleks eskaleeruvale kriisile sõjalise lahenduse otsimine "äärmiselt arutu", eriti seetõttu, et tanker näib olevat viidud tugevasti kaitstud sadamasse.

"Kui tanker on viidud Bandar Abbasi, siis on see Iraani tähtis sõjasadam ning seetõttu oleksid sõjalised variandid äärmiselt ebamõistlikud," ütles Tugendhat BBC-le. Alamkoja komisjonijuht lisas, et ka Iraani suursaadikut ei tasuks Ühendkuningriigist välja saata, sest oluline on jätkata kõnelusi.

Saksamaa ja Prantsusmaa toetavad britte

Saksamaa ja Prantsusmaa kutsusid laupäeval Iraani vabastama viivitamatult Briti lipu all sõitnud naftatanker.

Rootsile kuuluva tankeri Stena Impero kinnipidamine Iraani revolutsioonikaardi poolt on "niigi pingelise olukorra ohtlik raskendamine", märkis Saksa välisministeerium avalduses.

London soovitab vältida Hormuzi väina

Ühendkuningriigi valitsus soovitas laupäeval pärast Stena Impero kinnipidamist Iraani võimude poolt Briti alustel vältida "ajutiselt" Hormuzi väina.

"Oleme sügavalt mures Iraani vastuvõetamatule sammude pärast, mis on selgeks väljakutseks rahvusvahelisele navigatsioonivabadusele," ütles valitsuse esindaja pärast valitsuse kriisikomitee COBRA öist kohtumist. "Soovitame Ühendkuningriigi alustel piirkonda ajutiselt vältida."

Valitsuse kõneisik kordas välisminister Jeremy Hunti varasemat kommentaari, mille kohaselt "olukorra lahenduseta jäämisel on tõsised tagajärjed".

Valitsuse esindaja sõnul toimub nädalavahetusel veel nõupidamisi ja Briti valitsus "on oma rahvusvaheliste partneritega tihedas kontaktis".

Iraani revolutsioonikaart teatas reedel Briti lipu all sõitnud Rootsile kuuluva naftatankeri Stena Impero kinnipidamisest Hormuzi väinas seoses "rahvusvaheliste merendusreeglite rikkumisega". "Tanker Stena Impero konfiskeeriti kaardiväe poolt Hormuzi väina läbimisel, sest ei järgitud rahvusvahelisi merendusreegleid," märkis revolutsiooniline kaardivägi.

Laupäeval teatasid Iraani võimud, et tanker peeti kinni pärast kokkupõrget Iraani kalalaevaga ning juhtumi asjus on algatatud uurimine.