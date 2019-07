Regional Jeti käive kasvas hüppeliselt ja kahjum vähenes märgatavalt

Ettevõtte teatel ületab tulemus tublisti planeeritud ootuseid. "See on äärmiselt muljetavaldav, kui lühikese aja jooksul on organisatsioon suutnud ettevõtte äriidee muuta suurepärasteks tulemusteks. Meie praegused näitajad on lennundustööstuses selgelt üle keskmise. Oleme nüüdseks ületanud kriitilise massi lennukite arvu osas, et olla väga konkurentsivõimeline, paindlik ja kindlalt jätkusuutlik regionaallende tegev lennuettevõte," sõnas Palmér.

Regional Jeti müügikäive oli ligi 68 miljonit eurot ja see kasvas 2017. aastaga võrreldes 80%. Intensiivne laienemine ja investeeringud suutlikkusse teha lende suuremas mahus avaldasid negatiivset mõju ettevõtte omakapitalile, kuid omanikud on praeguseks selle küsimuse lahendanud. Eesti lennufirma on finantsiliselt tugevas positsioonis ja valmis viima oma äritegevuse järgmisele tasemele, seisab ettevõtte teates.

Kasv jätkub ka 2019. ja 2020. aastal uute pikaajaliste lepingute sõlmimisega. Need näevad ette nelja ATR72 ja seitsme CRJ900 rakendamist klientide tellimuste täitmiseks. Enne 2020. aasta suvehooaega alustatakse käitamist uue lennukitüübiga, milleks on 110- kuni 120-kohalised reaktiivlennukid Embraer 190/195. Kuna Nordica lennud peatatakse Tallinna liinivõrgus alates selle aasta oktoobri lõpust, suunatakse vabanenud lennumasinad ja meeskonnad teiste klientide teenindamiseks. Ettevõtte lennukipark kasvab 2020. aasta suvehooajaks 26 lennumasinani.

"Euroopa suurte lennufirmade plaan osta sisse oma liinivõrgus olevate regionaallendude käitamine väiksematelt ettevõtetelt on alles algusjärgus, kuid Ameerika Ühendriikides on see protsess kestnud juba pikki aastaid. Sellel on väga selged majanduslikud põhjused ja tegemist on mõlemapoolse kasuga. Regional Jet on täielikult pühendunud, et sellest uuest arengust osa saada," ütles Palmér.

2016. aastal loodud lennufirma käitas eelmisel aastal 19 lennukit, millest 12 olid CRJ900 tüüpi ja seitse ATR72-600 tüüpi. Ettevõtte 450 töötajast 85 töötas Tallinnas asuvas peakorteri ja 370 eri baasides üle Euroopa – Vilniuses, Kopenhaagenis, Billundis, Århusis, Stockholmis ja Varssaviss. Regional Jet keskendub täielikult allhankelendude pakkumisele suurematele lennufirmadele. Selle aasta suvel on ettevõtte klientideks emafirmad Nordica ja LOT, kuid ka SAS, Air Serbia, Luxair, Flybe, Loganair, SmartLynx ja Great Dane Airlines.

Ettevõttest kuulub 49 protsenti Poola lennufirmale LOT ja 51 protsenti Eesti riigile.