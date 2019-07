Sesteri ja Michali hinnangul võiks Regional Jeti erastamist kaaluda

Nordica tütarettevõtte Regional Jeti müügikäive oli eelmisel aastal ligi 68 miljonit eurot, kasvades 2017. aastaga võrreldes 80 protsenti. Samal ajal vähenes eelmisel aastal oluliselt ka ettevõtte kahjum - 2,5 miljonilt eurolt 40 000 eurole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regional Jeti juhatuse esimees Jan Palmer ütles, et praegune lennundusturg soosib selliseid ettevõtteid nagu Regional Jet, kes teenindavad läbi allhangete suuremate lennufirmade siselende. Lisaks Nordicale ja Poola lennufirmale LOT on Regional Jeti kliendid ka näiteks SAS ja veel kuus ettevõtet.

"Meil on veel mitmed allhanked plaanis. See ja järgmine aasta on meie jaoks väga intensiivsed. Meie lennukite arv kasvab 19-lt 26-le. Kõik need lepingud, mis meil on, ei ole ka vaid lühiajalised suvised lepingud," rääkis Palmer.

2019. aasta tulemusi on Palmeri sõnul vara kommenteerida, kuid tõenäoliselt jõuab ettevõte kasumisse.

Nordica loomise ajal majandusminister olnud, praegune riigikogu majanduskomisjoni aseesimees reformierakondlane Kristen Michal tuletas meelde, et kuna Nordicalt oodati majanduslikku hakkamasaamist, loodigi allhangetega raha sisse toov Reginal Jet. Nordica ülesanne oli säilitada majanduslikult olulised otselennud Tallinnaga.

"Nordica oma lendamise poole pealt tõmbab koomale, see annab talle võimalust rohkem tegeleda rahateenimisega. Nüüd maksumaksja ja riigi ülesanne ongi vaadata, et ega riigi ülesanne ei ole muudel turgudel ainult rahategemisega tegelda. Nordical peab säilima võimekus Eestist lennata, kui see vajadus tekib," kommenteeris Michal.

Samas võiks Nordica ja selle tütarettevõtte erastamist Michali sõnul kaaluda. "Kui on tublid Eesti ettevõtted, kui on tublid ettevõtjad kustahes Euroopast, mujalt maailmast, siis tere tulemast toimetama, vabalt võib need ettevõtted erastada. Omandus ei ole tähtis, tähtis on, et siit lennatakse. Kuni on keegi, kelle kodubaas on Tallinnas, seni on see konkurents ka olemas," ütles Michal.

Lähtudes just Regional Jeti algse loomise põhjustest peab riigikogu majanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Sven Sester küsitavaks, kas olukorras, kus Nordica enam otseliine sügisest ei teeninda, peaks ettevõte riigi omanduses olema.

"Mina arvan seda, et Eesti riik peaks toimima ja minema eraettevõtlusesse vaid seal, kus on turutõrked. See on äri, kus turutõrget ei ole, kus suured lennuettevõtted ostavad väiksematelt allhanke teenust nii nagu Regional Jet seda täna ka teeb. Ma ei näe põhjust, miks riik peaks seal sees olema," põhjendas Sester.

Nordica ja Regional Jeti omanik on 51-protsendilise osalusega Eesti riik. 49 protsenti kuulub Poola lennufirmale LOT.