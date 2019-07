Coopi turundusdirektor Andres Lember ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et juulis kasvas kange alkoholi müük umbes 20 protsenti võrreldes mulluse juuliga.

"Tänavu oli ka külm juuli, ja külmadel suvedel müüakse kanget alkoholi tavaliselt keskmisest enam. Lahja alkoholi müüginumbrites ei ole mullusega võrreldes tõusu olnud," märkis Lember.

Lemberi sõnul on kange alkoholi müük kasvanud ennekõike nendes poodides, mis asuvad lõunapiiri lähedal. Samas leidis ta, et kui Lätis langeb 1. augustist alkoholiaktsiis, läheb eestlane taas Lätti alkoholi ostma.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Batsi sõnul tõusis mulluse juuliga võrreldes tänavu kange alkoholi müük isegi neljandiku võrra. Ka Rimis jäi juulis lahja alkoholi müük mullusega võrreldavale tasemel.

Kuigi praegu ei saa Batsi sõnul veel järeldada, millised alkoholiaktsiisi langetamise tegelikud mõjud alkoholi tarbimisele on, on tema sõnul siiski juba praeguseks selge, et mõju on täiesti olemas.

Rimi ostujuht Margus Amor ütles "Aktuaalsele kaamerale", et müüki mõjutavad ka reklaamipiirangud.

"Võrreldes üldse aastataguse perioodiga, siis alkoholis on ka väga palju muutusi - võrreldes eelmise aastaga on rohkem erinevaid reklaamipiiranguid, samuti alates 1. juulist on alkoholiosakonnad seintega piiratud. Muutujaid selles valdkonnas on praegu hästi palju, nii et hästi vara on erinevaid järeldusi teha," sõnas ta.

Tänaseks on poeketid peaaegu kõikide jookide hinda, mida alkoholiaktsiisi langus puudutab, ka langetanud. Erandiks on väga kallid alkohoolsed joogid.

"Kui on veel langemata, siis see on mõni spetsiifilisem, kallim, tõenäoliselt vähem müüdav toode, mille laovaru on sees olnud juba varasemast ajast ja mida sellistes kogustes ei müüda nagu tavaalkoholi," ütles Lember.

Valka linnapea: alkoholimüük Valkas on langenud oodatust vähem

Alkoholimüük Valkas on peale Eestis alkoholiaktsiisi langetamist küll veidi langenud, kuid mitte nii suurel määral kui algselt oodati, ütles Valka linnapea Vents Krauklis intervjuus Läti Raadiole, vahendab BNS.

Linnapea sõnul on alkoholimüük piiril langenud ligikaudu 10 protsenti.

Krauklis lisas, et Eesti peamine eesmärk aktsiisimäära langetamisel oli taastada piirikaubandust Soome suunal, mis on olnud edukas. Tema sõnul võib Valkas kohata alkoholituriste kogu Skandinaaviast.

"Kui algselt tulid turistid Eestist ja vähem ka Soomest, siis nüüd me näeme selliseid turiste ka Norrast ja Rootsist," märkis Krauklis.

Krauklise hinnangul oli Läti otsus langetada kange alkoholi aktsiisi õige ning otsusest tulenevalt ei lange aktsiisitulu laekumine riigieelarvesse liiga suurel määral.