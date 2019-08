Euroopa Komisjoni tulevane juht ärgitab koostama uut rändelepet

"Ma tahan teha ettepaeku uueks rände- ja asüülileppeks, sest minu hinnangul me vajame uut ja värsket vaadet migratsioonile," lausus Ursula von der Leyen pressikonverentsil pärast läbirääkimisi peaminister Giuseppe Contega.

"Me teame, et ränne ei lõpe, see on omane globaliseerunud maailmale. Ent me vajame protseduure, mis on ühtaegu nii tõhusad kui humaansed," lisas ta.

Rooma on juba ammu ärgitanud ümber vaatama Euroopa nõndanimetatud Dublini asüülireegleid, mille kohaselt peab asüülitaotlejatega tegelema riik, kuhu nad esmalt saabuvad.

Selles soovitakse, et EL-i riigid võtaksid vastu saabujatest õiglase osa ning menetleksid nende taotlusi, et koormat jagada.

Novembris ametisse astuv Von der Leyen möönis, et Itaalia, Hispaania ja Kreeka on "geograafiliselt altid" ning EL peaks näitama üles suuremat solidaarsust.

"Me peame kohandama Dublini reegleid, et rändevoogudega tõhusamalt toime tulla," ütles Conte.

"Me ei saa mõelda nii, et see on üksnes nende riikide probleem, kus migrandid esmalt maale tulevad," rõhutas ta.

Itaalia populistlik valitsus on sulgenud sadamad Vahemerel migrante päästvatele humanitaaralustele, keelates neil sisenemise oma territoriaalvetesse ning jättes inimesed pikaks ajaks merele.

Migrandid on maale lubatud üksnes pärast seda, kui Euroopa valitsustega on juhtumipõhiselt kokku lepitud nende võõrustamises.

Kuid Euroopa Liidus valitsevad sügavad erimeelsused asüülitaotlejate vastuvõtmise osas ei ole seni võimaldanud teha edusamme reeglite uuendamisel.