Paljassaare loomade varjupaik tähistas sünnipäeva

Koeri on varjupaigas kodu ootel 20, kuid kasse - suuri ja väikseid, triibikuid, valgeid, aremaid ja julgemaid nurrumootoreid - 160 ringis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Need kassid, keda külastajad paitasid, on valmis koju minema ja arvatavasti leiavadki nad uue kodu. Enam ei ole nii, et keegi varjupaigast kassi ei võta.

Täpset arvu, kui palju on varjupaigas kasse, ei tea ka töötajad. Praegu on just selline aeg, kui tänavatele jääb või on jäetud hulgaliselt kassipoegi. Ainuüksi laupäeva hommikul viidi varjupaika kaheksa uut kassi.

Kõik koerad sünnipäevakülalisi tervitama ei tulnud. Mõnele lihtsalt ei istu suuremat sorti seltskond.

"Ma ütlen ausalt, et kõik on valmis minema koju. Igaühe jaoks on kuskil keegi. Igaühe jaoks on oma kodu," ütles varjupaiga juhataja Reelika Lind.

Näiteks Vello on kaheksa-aastane, kuid vaatamata oma vanusele on ta nii agar, et teda võiksid kadestada poole nooremad koerad. Loomade varjupaigas on palju eakaid koeri, kuid inimesed eelistavad varjupaigast võtta kutsikaid või nooremaid loomi.

"Need vanurid väga sooviksid oma viimased päevad veeta kodus, armastava pere seltsis. Minu eesmärk ongi teha järgmiseks sügiseks "Anname au vanuritele" aktsiooni," rääkis Lind.

Külastajatele tutvustati ka koeraga sportimist. Lihtsamate harjutustega saab hakkama iga koer - pole vahet, kas kutsikana koju toodud puhtatõuline või varjupaigast võetud vanemaealine krantsist sõber.