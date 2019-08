Brexiti-minister Stephen Barclay teatas, et järgmisest kuust kärbib London märkimisväärselt Briti ametnike osalemist Euroopa Liidu koosolekutel ja nõupidamistel. Briti ametnike osalemist on kavas kärpida rohkem kui poole võrra ning üheks selle sammu eesmärgiks on ka võimaldada ministritele ja ametnikele rohkem aega EL-ist lahkumise ettevalmistamiseks.

Valitsus saadab edaspidi ametnikke vaid nendele EL-i kohtumistele, mille puhul on Londoni seisukohalt tegu märkimisväärse riikliku huviga. Üheks selliseks teemaks oleks näiteks julgeolek, kirjutab Guardian.

Minister Barclay kinnitas, et kohtumistel osalemist kärbitakse rohkem kui poole võrra ning see kahandavat oluliselt nii töökoormust kui ja ettevalmistamiseks kuluvat aega.

"EL-i kohtumistele kulub tohutu hulk aega ja pingutamist, kusjuures osalemine ise on vaid jäämäe tipp. Meie püüdlikud, maailma klassiga ametnikud veedavad ka tunde ettevalmistamiseks, olgu selleks siis vajalike dokumentide lugemine või töö briifingutega," selgitas ta.

"Edaspidi läheme me ainult nendele kohtumistele, mis ka päriselt omavad tähtsust, kärpides osalemist rohkem kui poole võrra ning hoides kokku sadu töötunde. See annab vaba aega ministritele ja nende ametnikele, et jätkata tööd seoses meie lahkumisega 31. oktoobril ning kasutada ära ees ootavaid võimalusi," jätkas Barclay.

Mõned EL-i allikad on aga pidanud otsust rumalaks, sest kohtumistel arutatakse reegleid, mis hakkavad mõju omama edaspidistest arengutest sõltumata ning seega jätab London oma praegu veel kehtiva võimaluse otsustusprotsessis osaleda kasutamata.

Peaminister Boris Johnsoni EL-i saadiku David Frosti kirjast tuleb välja ka see, et Ühendkuningriik loovutab oma hääleõiguse Soomele kui hetkel eesistujariigiks olevale maale. "Me oleme tänulikud kui te eesistujariigina nõustute kasutama vajadusel meie häält kohtumistel, millest me ise osa ei võta," seisab kirjas.

Sellise kirja saamist kinnitas ringhääling Ylele ka Soome valitsus ning kinnitas, et selline protseduur on igati seaduslik ja reeglitega kooskõlas.

Hiljem kolmapäeval kohtub peaminister Johnson Berliinis Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga.