Briti peaministrit Boris Johnsonit võõrustav Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et Brexiti leppe kaitsemeede on asendamatu.

Macron jäi kindlaks oma seisukohale, et Brexiti-leppe uuesti läbirääkimine pole valikuvariant.

President rõhutas, et leppe üksikasju võib ümber teha, kuid ainult olemasoleva leppe raamistikus, sest tagada tuleb Iirimaa stabiilsus ja Euroopa Liidu ühisturu terviklikkus.

"Me peame austama selda, milles läbi räägiti," sõnas president Élysée palees Ühendkuningriigi valitsusjuhile.

"Minu seisukoht on väga selge. Ma tean, et see on su mõtetes päeval ja öösel."

Macron tahab Brexiti patiseisu lahenduse leida 30 päevaga

Macron kutsus neljapäeval pidama järgmise 30 päeva jooksul kasulikke kõnelusi, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriik leiaksid mõlemale vastuvõetava Brexiti viisi.

"Peame üritama ja leidma kasuliku kuu," sõnas ta.

Järgmise 30 päeva jooksul on võimalik "leida midagi arukat", lisas Macron.

Samas ei tohiks mõni uus lahendus triivida kaugele aluspõhimõtetest, milles on juba läbi räägitud, rõhutas ta.

Johnson: tehnilised lahendused piirikontrolli vältimiseks on olemas

Piirikontrolli vältimiseks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiril on tehnilised lahendused olemas, märkis omakorda Johnson.

"Tehnilised lahendused on kohe võtta ning neid on arutatud pikalt ja laialt," ütles Johnson kohtumisel Macroniga.

Lahendustena nimetas Johnson usaldusväärse kaupleja programme ning elektroonilist eelkontrolli.

Johnson ütles ka Macronile, et sai kõnelustelt Saksa kantsleri Angela Merkeliga "jõulist innustust" ning tahab sõlmida Euroopa Liiduga Brexiti asjus lepet.

"Tahan öelda sulaselgelt... Mina tahan lepet," ütles Johnson. "Arvan, et suudame sõlmida leppe ja ka hea leppe."

TAUST

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel väljendas kolmapäeval lootust, et Suurbritannia Euroopa Liidust (EL) lahkumise lepe sõlmitakse erimeelsustest hoolimata lähima 30 päeva jooksul.

Merkeli sõnul peab Johnson ise leidma alternatiivi niinimetatud Iiri piiri probleemile ja see on tema vastutusel.

Johnson kordas Merkelile, et Suurbritannia ei saa praegustel tingimustel lepet vastu võtta.

Merkel ja Macron on korduvalt öelnud, et Johnsoni nõudmised lepingu muutmise osas ei tule kõne allagi.

"Selgelt me ei saa praeguse lahkumisleppega nõustuda, sest seal on tingimused, mis jagavad Suurbritannia kaheks või suruvad meid vägisi Euroopa Liidu reeglistikku ja kaubanduslepetesse, mille osas Ühendkuningriigil pole mingit sõnaõigust," põhjendas Johnson.

Ühendkuningriik ja ülejäänud 27 EL-i liikmesriiki pole jõudnud kokkuleppele, kuidas lahendada seoses Suurbritannia lahkumisega piiri küsimus Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

Johnson ei soovi praeguses lahkumisleppes sisalduvat kaitsemeedet, kuid EL peab seda oluliseks bloki ühisturu kaitsmiseks. Kaitsemeede on mehhanism vältimaks piirikontrolli Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel.

Merkel on öelnud, et Iiri piiri küsimus on hetkel kõneluste peateema, millele on võimalik leida "praktiline lahendus". EL-i liikmesriigid on sellise lahenduse leidmiseks valmis, kuid ei taha alustada kõnelusi mullu saavutatud kokkuleppe muutmise üle.

Merkel hoiatas kaootilise Brexiti majanduslike tagajärgede eest. "Majanduslik taevas ei ole pilvitu," märkis ta, lisades, et brittide eelseisev lahkumine EL-ist "põhjustab meile juba niigi peavalu".

Prantsuse presidendi kantselei: leppeta Brexit on kõige tõenäolisem stsenaarium

Leppeta Brexit näib olevat kõige tõenäolisem stsenaarium Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust, ütles Prantsuse presidendi abi kolmapäeval, päev enne peaminister Boris Johnsoni visiiti Pariisi, kus ta peab läbirääkimisi Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Anonüümsust palunud ametiisik lükkas tagasi Johnsoni nõude tühistada Brexiti-leppes nõndanimetatud kaitsemeetme mehhanism, mis peaks vältima piirikontrolii Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

Ta ei pidanud kohaseks ka Johnsoni väidet, et Ühendkuningriigi leppeta lahkumise korral EL-ist, ei pea riiki maksma juba kokku lepitud 39 miljoni naela suurust lahutusarvet.

"Kõige tõenäolisemaks on kujunemas ilma leppeta stsenaarium," lausus ametiisik enne esimest kohtumist Macroni ja Johnsoni vahel pärast seda, kui Briti peaminister kuu aega tagasi ametisse astus.

"Mõte sellest, et kui lepet ei ole, siis ma ei maksa, ei tööta," märkis ametnik. "Me ei suuda ette kujutada, et riik nagu ÜK taganeks oma rahvusvahelistest kohustustest."

Ta lisas: "Ei ole mingit võlukepikest, mis selle arve kaotaks."

Prantsuse ametiisik lisas, et Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Donald Tuskile saadetud Johnsoni kiri, milles soovitakse "ebademokraatliku" kaitsemeetme kõrvaldamist, tekitab probleeme kogu EL-ile.