Šotimaa esimene minister koostööd Corbyniga ei välista

Šotimaa esimene minister ja Šoti Rahvuspartei juht Nicola Sturgeon ütles, et pole küll leiboristide liidri Jeremy Corbyni "suur fänn", kuid samas ei välista ta võimalust, et tema erakond võib vajadusel teha koostööd, mis Konservatiivse Partei võimust ilma jätaks.

Sturgeon rõhutas Guardianile antud intervjuus, et Tööpartei juht Corbyn on oma ebamääraste seisukohtade tõttu osaliselt süüdi selles, kui Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust tõepoolest leppeta lahkuma. Ta ei aga välistanud sellist võimalust, et leiboristidega tehakse koostööd, et konservatiivid valimistel võimult tõrjuda, vahendas Politico.

"Ma ei ole Jeremy Corbyni suur fänn," tunnistas Sturgeon. "Kui me peaks [Euroopa Liidust] leppeta välja kukkuma, vastutab tema peaaegu sama palju kui Theresa May või Boris Johnson. Ma ei näe võimalust, et SNP läheks leiboristidega ametlikku koalitsiooni."

Küll on aga SNP valmis mingisuguseks progressiivseks liiduks, mis lukustaks Konservatiivse Partei valitsusest väljapoole. Sturgeon täpsustas, et ükski võimalik tulevane plaan ei saa olema nn tühja tšeki stsenaarium.

"Meie sooviks oleks, et Jeremy Corbyn võtaks väga kindla Brexiti-vastase seisukoha. Me teeksime seda, mis on õige Sotimaa jaoks," sõnas SNP juht.

Sturgeoni kommentaarid järgnevad eelmisel nädalal toimunud esmakohtumisele peaminister Boris Johnsoniga, kes on lubanud igal juhul 31. oktoobriks Euroopa Liidust lahkuda.

"Ma arvan, et see ei ole kellelegi üllatus, kui nad kuulevd mind ütlemas, et ma polnud täielikult vaimustuses peaminister Boris Johnsonit tervitades," ütles Sturgeon ja lisas, et soovib aastal 2021. korraldada Šotimaal teise iseseisvusreferendumi.