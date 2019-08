USA president lubas suurepärast kaubanduslepet Suurbritanniaga

"Ma arvan, et meil saab olema fantastiline ja väga suur kaubanduslepe Suurbritanniaga. Me peaksime tegema palju rohkem ära, kui me praegu teeme," ütles Trump ajakirjanikele, korrates oma varasemaid väljaütlemisi.

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles esmaspäeval Londonis, et Washington tahab sõlmida Suurbritanniaga pärast selle lahkumist Euroopa Liidust kiiresti kaubanduslepet ja kavatseb erinevate julgeolekuküsimuste puhul oodata otsustamisega Brexiti järgse ajani.

Valge Maja nõunik on kõrgeim Ühendriikide ametnik, kellega Briti peaminister Boris Johnson pärast 24. juulil peaministriks saamist on kohtunud.

"Me tahame liikuda väga kiiresti. Me soovime, et me oleksime saanud sellel rajal veel eelmise valitsusega edasi liikuda," lausus Bolton Ühendriikide ja Ühendkuningriigi tulevase kaubandusleppe kohta.

Johnson on lubanud Suurbritannia 31. oktoobril EL-ist igal juhul välja viia ning kaubanduslepingu kiire sõlmimine USA-ga on muutumas tema valitsuse jaoks üha tähtsamaks.

EL-ist leppeta lahkumise korral jääks ära üleminekuperiood, mille vältel oleks Ühendkuningriik jätkuvalt seotud EL-i reeglitega, ja see annaks Londonile vabaduse sõlmida kolmandate riikidega kaubanduslepinguid.

USA president, kes näeb Johnsonit enda masti liidrina, on varemgi öelnud, et kahepoolne kaubandus võib Brexiti järel mitmekordistuda.