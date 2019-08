Automaatidega relvastatud FSB eriüksuslased võtsid kaasa organisatsiooni Õigusinitsiatiiv ja selle partnerühenduse Astreja töötajate telefonid ning pildistasid üles nende passid, teatas mõlema organisatsiooni pressiesindaja Ksenja Babitš, vahendas Reuters.

Tema sõnul järgnes FSB sissetung büroo ruumidesse pärast seda, kui julgeolekutöötajad otsisid läbi samas hoones asuva, kuid inimõiguslastega mitteseotud auditeerimisfirma ruumid. Babitši kinnitusel ei esitanud FSB mingeid põhjendusi oma tegevuse kohta.

Õigusinitsiatiivil on oma esindused Põhja-Kaukaasias ning see on aidanud saavutada sadadel Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördunud Vene kodanikel endale soodsaid otsuseid.

Venemaa võimud on asunud survestama valitsusväliseid organisatsioone, nõude välismaalt rahalist toetust saavatelt vabaühendustelt enere registreerimist välisagendina ning algatades seadusmuudatusi, mis takistaks võimudele ebamugavatel ühendustel tegutseda.

Uuematest arengutest Moskvas jätkuvate meeleavaldustega seoses väärivad äramärkimist näiteks see, et opositsioonipoliitik Ljubov Sobol teatas näljastreigi lõpetamisest ning Moskva kohalikel valimistel kandidaadiks pürginud Konstantin Jankauskas võeti võimude poolt vahi alla juba kolmandat korda järjest. Samuti jätkab Vene sõltumatu meedia uurimist, kes oli ikkagi see märulipolitseinik, kes lõi laupäeval Moskva meeleavalduste ajal invaliidi kaitseks sõna võtnud naist rusikaga kohtu.