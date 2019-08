Osa Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei politiikutest teatas, et on valmis ühinema meeleavaldustega Moskvas.

Samuti nõuavad kommunistid, et ametist lahkuks Moskva valimiskomisjoni juht Valentin Gorbunov, vahendavad Vedomosti, Raadio Vaba Euroopa ja Moscow Times.

Moskva linnaduuma kommunistide fraktsiooni juht Leonid Zjuganov (partei juhi Gennadi Zjuganovi lapselaps - Toim.) selgitas, et just Gorbunov, kes on olnud samas ametis juba üle 20 aasta, on süüdi praeguses poliitilises kriisis, mis Venemaa pealinna räsib.

"Gorbunovi arvates pole avalikkusel üldse vaja teada, kuidas on linnas valimissüsteem üles ehitatud," nentis Zjuganov. "See inimene tuleb välja vahetada."

Kuigi analüütikud on kommuniste pidanud pikemat aega osaks nn lojaalsest opositsioonist, mis Kremlile reaalset vastasseisu ei paku, on viimasel ajal kommunistide, eriti partei nooremate esindajate koostöö Putini-kriitikutest opositsiooniga tihenenud.

Osaliselt tuleneb see ka sellest, et Aleksei Navalnõi ja teised opositsionäärid on olukordades, kus nad ise valimistele ei pääse, kutsunud üles valima ükskõik keda peale võimupartei Ühtse Venemaa. Sageli, eriti erinevatel valimistel regioonides, on see üleskutse toonud hääli just nimelt kommunistidele.

Venemaa keskvalimiskomisjon lükkas kolmapäeval lõplikult tagasi kaebused neljalt opositsioonikandidaadilt, keda võimud olid keeldunud registreerimast kandidaadiks septembrikuistele Moskva linnaduuma valimistele. Nii Aleksandr Rudenko, Dmitri Gudkovi, Jelena Russakova kui ka Ljubov Soboli puhul märgiti põhjuseks, et kandidaadid pole registreerimiseks kogunud piisavalt valijate toetusallkirju.

Viimase väite on nii opositsioon kui ka sõltumatu meedia korduvalt tagasi lükanud ja rõhutanud, et Moskva valimiskomisjon on osa allkirjadest omavoliliselt kehtetuks kuulutanud - see asjaolu on olnud Venemaa pealinnas toimunud meeleavalduste peamiseks algpõhjuseks. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Moskvas ilmselt järjekordsed meeleavaldused, mida võimud on üritanud juba enne erinevate meetoditega vaigistada.

Mitmes Venemaa linnas on toimumas ka solidaarsusmiitingud ning mõnel juhul on nende korraldamiseks ka ametlik luba saadud.