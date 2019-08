Hongkongi liider hoiatas pöördumatute tagajärgede eest

Hongkongi liider Carrie Lam ütles teisipäeval, et vägivald meeleavaldustel tõukab Hiina erihalduspiirkonnale rajale, kust pole tagasiteed.

"Vägivald või sellele läbi sõrmede vaatamine viib Hongkongi rajale, kust pole tagasiteed, ning asetab ühiskonna väga muret tekitavasse ja ohtlikku olukorda," ütles Lam pressikonverentsil.

"Hongkongi olukord möödunud nädala jooksul on tekitanud minus väga suurt muret, et me oleme sellesse ohtlikku olukorda jõudnud," lausus ta.

Ajakirjanikud segasid pressikonverentsil Lamile pidevalt vahele ja nõudsid vastuseid politsei tegevuse kohta nädalavahetusel, kui Hongkongis puhkesid korduvalt meeleavaldajate ja politseinike kokkupõrked.

Hongkongi juhi sõnul seisis politsei silmitsi äärmiselt keeruliste tingimustega ja lähtus oma tegevuses "jäikadest ja karmidest nõuetekohase jõukasutuse suunistest".

Lam keeldus vastamast küsimusele, kas tal on võim teha kriisile lõpp ühe meeleavaldajate peamise nõudmise rahuldamisega: võtta täielikult tagasi praeguseks peatatud väljaandmiseelnõu, mis lubas Hongkongi elanike väljaandmist Mandri-Hiinale.

Ta ütles vastuseks ajakirjanike korduvatele küsimustele, kas selle kohta langetab otsuse Peking, et sellele küsimusele on varem korduvalt vastatud.

"Ma palun taas kord kõigil oma erimeelsused kõrvale heita ja maha rahuneda," lausus Hongkongi liider. "Võtke minut mõtlemiseks ja vaadake meie linna, meie kodu. Kas te tõesti tahate selle kuristikku lükkamist?" küsis ta.

Hongkongi meeleavaldused algasid üheksa nädalat tagasi vastusena praeguseks kalevi alla pandud väljaandmisseadusele, kuid need on paisunud üldiseks demokraatiameelseks protestiks.

Meeleavaldajad nõuavad linna tegevjuhi Lami tagasiastumist, politsei ülemäärase jõukasutuse uurimist ja demokraatlike vabaduste piiramise lõpetamist.

Reedel alustasid meeleavaldajad kolmepäevast protestiaktsiooni Hongkongi lennujaamas, et võita riiki saabujate toetus kolmandat kuud kestnud valitsusvastasele liikumisele.

Esmaspäeval avaldas lennujaamast meelt 5000 protestijat.