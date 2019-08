Hongkongi kriis süveneb: lennujaam tühistas kõik õhtused väljumised

Meeleavaldajad on Hongkongi lennujaamas juba neljandat päeva. Esmaspäeval loendas lennujaama politsei seal umbes 5000 inimest. Kardeti, et lendude tühistamise taga on politsei plaan meeleavaldus jõuga maha suruda. Ametlik versioon inimeste eemal hoidmiseks on lennujaama ja selle parkla ületäituvus. Pekingi surve alla sattunud Hongkongi lennufirma Cathay Pacific hoiatas oma töötajaid vallandamiste eest, kui nad meeleavaldustel osalevad või neid toetavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajate maskides liidrid astusid täna ka ajakirjanike ette.

"Politsei on protestijaid on korduvalt võrrelnud prussakataega. Selline ebainimlikkus ja psühholoogiline manipulatsioon on võrreldav Hitleri-rezhiimiga, selle juutidevastase genotsiidi ja ebainimlikkusega," ütles meeleavaldajate esindaja Catrina Ko.

Paljud meeleavaldajad olid kriitilised ka politsei pühapäevase tegevuse suhtes, kui filmiti meeleavalduse mahasurumist. Seni on meeleavaldusi üritatudki piirata pisargaasi ja kummikuulidega. Need aga tekitavad raskeid vigastusi. Täna esitles Hongkongi politsei uusi veekahureid, millega protestijatele vastu astuda.

"Millises olukorras me oleme? Iga kord kui sellised avalikud rahutused tekivad, on ohvreid ja muud tagajärjed nagu kaotused, suured vigastused, maanteede blokeeringud, mis kõik kahjustavad julgeolekut ja korda. Ainult selliste masinatega saame vastu astuda," rääkis Hongkongi politseinik.

Seni pole neid veekohureid kasutatud. Hiina valitsusamet hoiatas, et Hongkong on jõudnud kaks kuud kestnud meeleavaldustega ohtlikusse punkti. Valitsuameti esindaja toetas telepöördumises politsei jõuvõtteid ja kutsus võime meeleavaldusi peatama.

"Nüüd juba kaks kuud on Hongkongi politsei täitnud oma kohust ja tegutsenud seadusega kooskõlas. Vägivalla ja kaose peatamisel on näidatud professionaalsust ja vankumatut panust," sõnas Hong Kongi siseasjadega tegeleva Hiina valitsusameti esindaja Yang Guang.

Kui algul protesteeriti Hongkongis väljaandmisseaduse vastu, siis praeguseks on hakatud nõudma riigis otsevalimisi.