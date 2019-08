USA julgeolekunõunik hoiatas Hiinat uue Tiananmeni eest

"Hiina peab väga ettevaatlikult jälgima, mis samme nad astuvad, sest inimesed Ameerikas mäletavad väga hästi Tiananmeni väljakut ja pilti mehest seismas tankide ees," manitses Bolton.

"Oleks väga suur viga tekitada samasugune mälestus seoses Hongkongiga," lisas Bolton.

USA president Donald Trump ütles teatas veidi pärast seda, et on "väga mures" meeleavalduste võimaliku vägivaldse mahasurumisega Hongkongis ja ta vestleb sel teemal lähiajal Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

"Ma olen väga mures," ütles Trump ajakirjanikele enne New Jerseys enne kampaaniaüritusele sõitmist.

Trump kutsus Hiina presidendi üles alustama protestiliikumisega otseläbirääkimisi.

"Ma võin peaaegu kihla vedada, et ta istub koos protestijatega maha ja lahendab selle asja veerand tunniga. Ma tean, et see on selline asi, mida ta teeb," lisas president.