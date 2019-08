Peking hoiatas Hongkongi meeleavaldajaid tulega mängimise eest

Hiina valitsuse Hongkongi ja Macau asjade büroo pressiesindaja Yang Guang hoiatas Pekingis pressikonverentsil, et "need, kes mängivad tulega, saavad selle läbi hukka".

Hiina keskvõimu tõsine ähvardus on mõeldud taltsutama erihalduspiirkonna protestijaid, kes üheksandat nädalat meelt avaldavad.

Hongkongi rahva pahameele vallandas seaduseelnõu, mis lubanuks kahtlusaluste väljaandmist kommunistlikule Mandri-Hiinale. Piirkonna valitsus on praeguseks seadusest loobunud, kuid meeleavaldused on laienenud ning neilt nõutakse nüüd ka demokraatlikke reforme ja vabaduste piiramise lõpetamist.

Sagenenud on kokkupõrked ja kähmlused politseiga. Esmaspäeval vallandas kaose ülelinnaline streik.

Yangi sõnul on "radikaalsed protestid kahjustanud tõsiselt Hongkongi jõukust ja stabiilsust ning tõukavad teda ohtliku kuristiku poole".

Ta rõhutas, et valitsus toetab kindlalt Hongkongi politseijõude ja piirkonna liidrid Carrie Lami, kelle tagasiastumist meeleavaldajad nõuavad.

"Ärge hinnake olukorda valesti ega pidage meie vaoshoitust ekslikult nõrkuseks... Ärge iial alahinnake keskvalitsuse kindlat otsustavust ja tohutut jõudu."

Hongkongi meeleavaldustel peeti kinni 148 inimest

Hongkongi politsei teatas teisipäeval, et esmaspäeval peeti kokkupõrgetes meeleavaldajatega kinni 148 inimest, mis on kaks kuud kestnud protestide suurim arv.

Hongkongis kasvas esmaspäeval üldstreik üle seniste meeleavalduste kõige ulatuslikumateks ja pikemateks kokkupõrgeteks. Politsei lasi enam kui kümnes kohas käiku pisargaasi.

"Eilse operatsiooni käigus pidas politsei kinni 148, kellest 95 on mehed ja 53 naised. Vanus ulatub 13-63 aastani," ütles politseiülem John Tse.

Viimase kahe nädala jooksul on nii protestijad kui politsei hakanud kasutama üha enam vastasseisutaktikat, mis on linnas kriisi põhjustanud.

Politsei ütles teisipäeval pressikonverentsil, et lasi esmaspäevastel meeleavaldustel 800 pisargaasikanistrit, mis on peaaegu sama palju kui eelmise kahe kuu 1000 kanistrit. Käiku läks ka 140 kummi- ja 20 vahtkummikuuli.

Pressikonverentsil tuli välja, et meeleavaldused on hakanud pöörduma politsei vastu, mis on muutnud valitsusvastase viha maandamise piksevardaks.