LKF: liiklusõnnetuste arv on kasvamas

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt toimus tänavu esimesel poolaastal 18 300 liikluskindlustusjuhtumit: liiklusõnnetuste arv on aastaga kasvanud kolm protsenti.

Õnnetuste kogukahju oli 33 miljonit eurot.

Kõige rohkem liiklusõnnetusi juhtus juba teist aastat Riia ringil Tartus. Tänavu kõige kiiremini kasvava õnnetuste arvuga ristmikud asuvad aga Tallinnas.

LKF-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul juhtub üle poole kõikidest liiklusõnnetustest Tallinnas.

"Kõige rohkem õnnetusi toimub suurtel ristmikel – neist ligi pool on tagant otsasõidud ja veerand liiklusõnnetusi juhtub reastumisel või kõrvalrajale kaldumisel," ütles Reimets.

Võrreldes eelnevate aastatega on tänavu Tallinnas liiklusõnnetuste arv enim kasvanud Tammsaare tee ristmikel Tondi tänava, Mustamäe tee ning Ehitajate teega. Ka Narva mnt - Pirita tee, Juhkentali – Liivalaia ning Mustamäe tee - Paldiski mnt – Endla ristmikel on juhtunud mullusest rohkem õnnetusi.

Eesti kõige liiklusõnnetusrohkemal Riia ringil Tartus on aasta jooksul toimunud 133 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 200 tuhat eurot. Sama suure kogukahjuga olid Tallinnas 95 juhtumiga Sikupilli ja Delta Plaza (Järvevana tee - Pärnu mnt - Tammsaare tee) ristmikud.

Väljaspool linnu on kõige liiklusõnnetuste rohkeim ristmik Jüri liiklussõlm 77 juhtumiga, kogukahjuga 170 tuhat eurot aastas. Tänavu esimesel poolaastal on Jüri liiklussõlmes toimunud juba 43 õnnetust, mis on 23 protsenti rohkem kui mullu sama ajaga. Üle poole juhtumistest moodustavad seal tagant otsasõidud.

Enamus liiklusõnnetusi ehk 80 protsenti leiab aset neljas suuremas linnas ja riigimaanteedel, 53 protsenti Tallinnas, 10 protsenti Tartus, neli protsenti Pärnus ja kolm protsenti Narvas.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja.