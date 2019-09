Jeemenist rünnati droonidega kahte Saudi tähtsat naftarajatist

Tunde pärast rünnakuid polnud selge, kui kõvasti Abqaiqi naftatöötlustehas ja Khuraisi naftaväli kannatada said ning kuidas kahju maailma energiatarneid mõjutab. Ajakirjanikke rajatistele ligi ei lastud. Siiski selgus, et keegi surma ei saanud.

Esimene teade rünnakutest tuli videotest, kus oli näha tohutuid tulekahjusid Abqaiqis ning palvuselekutse taustal kõlasid kuulipildujate valanguid. Näis, et julgeolekujõud üritasid vahetult enne koitu toimunud rünnakus kasutatud droone alla tulistada.

Kui päike oli tõusnud, lasi Saudi riigitelevisioon eetrisse kaadrid oma korrespondendist seismas ühe politsei kontrollpunkti juures. Tema selja taga kõrgus tohutu suitsusammas.

"Kell 4 (Eesti aeg sama) hakkasid Aramco tööstusliku julgeoleku meeskonnad tegelema Abqaiqis ja Khuraisis asuvates rajatistes tulekahjudega, mille põhjustasid... droonid," teatas siseministerium kohaliku uudisteagentuuri SPA vahendusel.

"Mõlemad tulekahjud saadi kontrolli alla," lisas ta.

Abqaiq ja Khurais kuuluvad Saudi riiklikule naftafirmale Aramco, mille riik plaanib varsti osaliselt erastada. Rünnakud aga näitavad, et Iraani toetatud huthide relvastusse kuuluvad ballistilised raketid ja mehitamata droonid on tõsine oht Saudi naftarajatistele. Olukord ohustab ka maailma naftatarneid, sest Saudi Araabia on maailma suurim toornaftaeksportija.

Huthide sõjaväe pressiesindaja Yahia Sarie ütles uudistekanalis Al-Masirah, et mässulised ründasid rajatisi 10 drooniga ning nad said "luurealast" tuge Saudi Araabias olevatelt inimestelt. Ta hoiatas, et kui Jeemeni sõda edasi läheb, siis rünnakud sagenevad.

"Saudi valitsuse jaoks on ainus valik lõpetada meie ründamine," lausus Sarie.

Ar-Riyadi juhitud koalitsioon sõdib Jeemenis 2015. aastast riigi rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse poolel. Huthi mässulised kontrollivad Jeemenis pealinna Sanaad ja teisi alasid.

Saudi Araabia lubas mässuliste rünnakutele vastata

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ütles laupäeval telefonikõnes USA presidendile Donald Trumpile, et riik on valmis ja võimeline vastama viimastele mässuliste rünnakutele naftarajatiste vastu.

"Kuningriik on valmis ja võimeline vastu astuma sellele terroristide agressioonile," kinnitas kroonprints viidates Jeemeni huthimässulistele.