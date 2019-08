Venemaa peab võimalikuks, et Jaapanisse paigutatakse USA laevadel baseeruvatest raketitõrjesüsteemidest Aegis arendatud keskmaarakettide laskeseadmed Mark 41, ütles Vene asevälisminister Sergei Rjabkov esmaspäeval.

"On üsna põhjendatud oletada, et universaalsed laskeseadmed Mark 41, mis aja jooksul ilmuvad ilmselt Jaapanisse, kohandatakse samuti keskmaa tiibrakettide tulistamiseks," lausus Rjabkov teabetunnis.

"Kui need uued süsteemid peaks Jaapanisse ilmuma, võetakse neid vastavas planeerimises arvesse," lisas ta.

Asevälisminister rõhutas, et Venemaa tõstatab selle küsimuse läbirääkimistel Jaapaniga.

Venemaa on USA-d mitu korda süüdistanud selles, et laskeseadmed Mark 41 rikuvad nüüdseks kehtivuse kaotanud keskmaa tuumajõudude lepingut INF.

USA kaitseminister Mark Esper ütles laupäeval, et Ühendriigid tahavad Hiinale vastu seismiseks paigutada Aasiasse kiiresti uued maismaal baseeruvad tavalõhkepeaga keskmaaraketid.

Esperi avaldus järgnes USA lahkumisele INF-leppest, mis keelas Ühendriikidel maismaal baseeruvate 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiib- ja ballistiliste rakettide, samuti nende stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise, katsetamise ja paigutamise.

Kaitseminister: USA keskmaarakette Austraaliasse ei tule

ustraalia kaitseminister Linda Reynolds kinnitas esmaspäeval, et USA keskmaarakette riigi territooriumile ei paigutata.

Reynolds ja Austraalia välisminister Marise Payne pidasid pühapäeval Sydneys kahe riigi strateegilise dialoogi raames kõnelusi USA kaitseministri Mark Esperi ja välisministri Mike Pompeoga.

Esper ütles enne kohtumist, et Ühendriigid tahavad Hiinale vastu seismiseks paigutada Aasiasse kiiresti uued maismaal baseeruvad tavalõhkepeaga keskmaaraketid.

Esperi avaldus järgnes USA lahkumisele keskmaa tuumajõudude lepingust (INF), mis keelas Ühendriikidel maismaal baseeruvate 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiib- ja ballistiliste rakettide, samuti nende stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise, katsetamise ja paigutamise

Reynolds ütles esmaspäeval, et Austraalia ei ole USA keskmaarakettide võimalik sihtkoht.

Esper "ei esitanud taotlust ja ta ei ennustanud ka sellise taotluse esitamist" Austraaliale nende rakettide võõrustamiseks, lausus Austraalia kaitseminister rahvusringhäälingule ABC.

Austraalia peaminister Scott Morrison kinnitas Reynoldsi sõnu. "Seda pole meilt palutud, seda ei kaaluta ja seda pole meile välja käidud. Ma arvan, et ma saan sellele joone alla tõmmata," sõnas peaminister.

Austraalia ja USA on eri meelt selles, kuidas vastata Hiinast lähtuvale ohule. Kuigi Austraalial on Ühendriikidega vastastikust kaitsekohustust sisaldav julgeolekulepe, on Canberra püüdnud hoida Hiina valitsusega häid töösuhteid.

Globaalse finantskriisi ajal hoidsid Austraalias majandusraskused ära just Hiina söe- ja rauamaagiostud.

Pompeo manitses Austraalia liidreid hoidma Hiina üha jõulisema käitumise suhtes silmi pärani lahti, hoiatades Canberrat ka silma kinnipigistamise eest Hiina rikkumiste suhtes.

"Te võite müüa oma hinge maha kuhja sojaubade eest või kaitsta oma rahvast," lausus USA välisminister. "Me arvame, et on võimalik kaubelda Hiinaga ning nõuda neilt samal ajal samadest reeglitest kinnipidamist."

Ühendriikide merejalavägi hoiab Austraalia põhjaosas Darwinis rotatsiooni korras kohalolekut ning on spekuleeritud, et USA võib teha Austraaliale ettepaneku sinna keskmaaraketid paigutada.

Ekspertide sõnul on kõige tõenäolisem koht USA keskmaarakettidele Aasias Washingtonile kuuluv Guami saar.