Kaja Kallas ootab Vaheri juhtumi tõttu valitsuselt tagasi astumist

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ümber puhkenud skandaali kommenteerides, et sellises olukorras ei jää valitsusel muud üle kui tagasi astuda.

"Rahandusminister üritab siseministri eest peaministri teadmata vabastada politsei- ja piirivalveameti juhti. Sellises olukorras ei jää peaministril küll muud üle, kui sellised ministrid vabastada või siis terve valitsusega tagasi astuda," seisus Kallase Twitteri postituses.

Teemat kommenteeris "Ringvaate" stuudios ka endine siseminister Hanno Pevkur (RE), kes ütles, et tegemist on väga tõsise kriisiga. "Minu arvates on tegemist olukorraga, kus peaministril tuleb otsustada, kumma poole ta valib," lausus Pevkur.

Pevkur märkis, et kui Ratas valib Elmar Vaheri toetamise, siis peab valitsusest lahkuma Mart Helme ning kui ta valib siseministri toetamise, siis peab lahkuma politseijuhi kohalt Elmar Vaher.

Pevkuri hinnangul on Mart ja Martin Helme üritanud Elmar Vaherit ebaseaduslikult oma kohalt vallandada ning on sellise tegevusega läinud õigusriigi alustalade kallale.