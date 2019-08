Reformierakond tahab Ratase usaldushääletuse teha tuleval esmaspäeval

"Me just lõpetasime teksti viimistlemise ja kokku leppimise sotsiaaldemokraatidega ja nüüd hakkame järjest allkirju sinna peale küsima," ütles Kallas.

"Selles tekstis seisavad need etteheited, mis meil Jüri Ratasele on. Eelkõige see, et Jüri Ratas ei ole peaministrina suutnud tagada Eesti väärikat valitsemist. Kui tööl on ebakompetentsed ministrid, kes ei soovi oma tööd teha, kes ületavad oma võimu piire, kes ei pea õigusriiki mitte millekski. Samuti see, et headel aegadel on tegelikult ära kulutatud tuleviku arvelt ja seda on plaanis ka edaspidi teha," avas Kallas pisut umbusaldusavalduse sisu.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et nad teevad Reformierakonnaga koostööd. "Kuna ka sotsiaaldemokraatidel pole mingit põhjust peaministrit usaldada, mis puudutab seda, kuidas see valitsus on moodustatud ja kuidas seda valitsust on juhitud," lausus Saar.

Saar rääkis, et kui valitsus peaks ikkagi ametisse jääma, siis otsustavad sotsid edasi, mis saab Martin ja Mart Helmest.