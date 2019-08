Annely Akkermann: Jüri Ratase umbusaldamine on tõesti möödapääsmatu

Opositsioonis on erakonnal üsna vähe võimalusi valitsuse tegevust mõjutada. Mõjukaim neist on umbusaldusavaldus peaministrile, mida tasub teha põhimõtteliste väärtuskriiside korral, kirjutab Annely Akkermann.

Umbususalduse arutelu toob peaministri Jüri Ratase riigikogu kõnetooli, kus ta saab pidada kahekümneminutilise ettekande ja peab vastama riigikogu liikme kahele suulisele küsimusele.

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid tuletas riigikogu praeguse koosseisu avaistungil oma kõnes meelde Eiki Nestori sõnu: "Riigikogu puldist kõneled Sa oma rahvaga. Mitte kunagi ainult selle saaliga siin. Mitte kunagi selle inimesega, kes on Sulle küsimuse esitanud. Mitte kunagi ainult selle inimesega, kes siin saalis küsides on Sind pilganud või isegi solvanud. Siit puldist kõneldakse oma rahvaga ja ainult oma rahvaga."

Riigikogu istung on avalik, seda saab jälgida rõdult, seda kantakse üle mõnikord televiisoris ja raadios, see stenografeeritakse ja protokollitakse ning jääb Eesti Vabariigi ajalukku.

Umbusaldusavaldusele allakirjutanud tahavad küsida nii, et peaminister vastaks kogu rahvale.

Ühest riigist teeb demokraatliku riigi põhiseaduses sätestatud võimuorganite tasakaal, meil on võim jaotatud riigikogu, presidendi ja valitsuse vahel. Meil on sõltumatu kohus ja sõnavabadus. Ka ametnikud annavad esimesel ametisse nimetamisel tõotuse olla ustav Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Kui võim ei oleks jagatud paljude vahel, vaid jäetud üksikute käsutada, oleks meie riigikorraks autokraatia, senjööri valitsus, aga seda ei ole soovinud ei Eesti riigi rajajad ega nüüdsed valijad.

Kahtlemata on politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile lahkumisavalduse lauale surumine, ametnike survestamine vassimisele oma võimupiiride jäme ületamine Martin Helme poolt, see on ebapädev, ebaseaduslik ja ebainimlik.

Iseenesest ei ole ju vahet, kas minister käitus rumalalt, pahatahtlikult, omakasupüüdlikult või kõik kokku. Igal juhul on tulemuseks rünnak demokraatia vastu, mis sunnib iga Eesti inimest endalt küsima, kes on järgmine ja kas järgmine ametnik suudab jääda ustavaks põhiseadusele nagu Elmar Vaher ja mitte taanduda.

Kas selline käitumine Martin Helme poolt ei peaks mitte saama hukka mõistetud tema valitsuse liikmete hulgast väljaarvamisega? Veelgi suurem küsimus on see, kas kõik see sündis Jüri Ratasega kooskõlastatult nagu kirjutas oma Facebooki lehel Moonika Helme? Ma väga tahaks, et see vastus oleks eitav.

Riigikogu koguneb järgmisel reedel umbusaldushääletusele, et peaminister vastaks kogu Eesti rahvale.