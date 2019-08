Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas, et reedesel riigikogu erakorralisel istungil on kolme valitsuskoalitsiooni saadikud kohal ja istungit läbi kukutada pole plaanis, kirjutab Õhtuleht.

Ratas rääkis ajalehele, et tema ei tea, miks opositsioon ei julgenud esmaspäevaks erakorralist istungit kokku kutsuda, aga reedel on kõik kolm valitsusparteid saalis olemas ja valmis peaministrile toetust avaldama.

"Koalitsioon tuleb igal juhul kohale, olgu see erakorraline, täiendav või korraline istung. Koalitsioon on kindlasti kohal kohalolekukontrollil ja väljendab ka oma poliitilist arvamust läbi hääletuse. Seda, et koalitsioon kukutaks istungi läbi, pole kordagi ei EKRE, Isamaa ega Keskerakond isegi arutanud," rõhutas Ratas.

See tähendab, et istungiks vajalikud 51 osalejat saadakse kindlasti kokku.

Esmaspäeval kell 8.45 kogunesid Toompea lossi ette valdavalt vanemad inimesed peaminister Jüri Ratasele toetust avaldama. Korraldajad andsid neile kätte varem valmis tehtud sõnumitega plakatid. Tipphetkel sammus Stenbocki majast kohale ka peaminister isiklikult. "Tulge palun reedel ka," ütles peaminister eesootavale umbusaldusavaldusele viidates.